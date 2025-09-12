https://ria.ru/20250912/dnr-2041407844.html
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА под Северском
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА под Северском
Артиллеристы "Южной" группировки российских войск уничтожили пункт управления БПЛА и орудие Д-30 ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2025
ДОНЕЦК, 12 сен - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки российских войск уничтожили пункт управления БПЛА и орудие Д-30 ВСУ на северском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ. "Вторая гвардейская артиллерийская бригада "Южной" группировки войск расчетами артиллерии 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" уничтожила пункт управления (ПУ) БПЛА и 122-миллиметровое орудие Д-30 вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении", - рассказали в ведомстве
