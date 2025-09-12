https://ria.ru/20250912/deputaty-2041459608.html

МИД прокомментировал присутствие евродепутатов на протестах в Сербии

МИД прокомментировал присутствие евродепутатов на протестах в Сербии - РИА Новости, 12.09.2025

МИД прокомментировал присутствие евродепутатов на протестах в Сербии

Присутствие депутатов Европарламента (ЕП) на протестах в Сербии является грубым вмешательством во внутренние дела государства, заявила официальный представитель РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T14:07:00+03:00

2025-09-12T14:07:00+03:00

2025-09-12T14:07:00+03:00

в мире

сербия

россия

мария захарова

патриарх сербский порфирий

европарламент

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040499585_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_420e561754f591cb41c5c93c7be5a295.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Присутствие депутатов Европарламента (ЕП) на протестах в Сербии является грубым вмешательством во внутренние дела государства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы оцениваем как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, как абсолютно спекулятивную попытку стимулировать вот такую уличную смену режима. Мы видим, что это отработанный ход", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, как Россия оценивает присутствие депутатов Европарламента на протестах в сербском городе Нови-Сад. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

https://ria.ru/20250912/aktsii-2041418616.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, россия, мария захарова, патриарх сербский порфирий, европарламент