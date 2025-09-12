Рейтинг@Mail.ru
МИД прокомментировал присутствие евродепутатов на протестах в Сербии - РИА Новости, 12.09.2025
14:07 12.09.2025
МИД прокомментировал присутствие евродепутатов на протестах в Сербии
Присутствие депутатов Европарламента (ЕП) на протестах в Сербии является грубым вмешательством во внутренние дела государства, заявила официальный представитель РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Присутствие депутатов Европарламента (ЕП) на протестах в Сербии является грубым вмешательством во внутренние дела государства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы оцениваем как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, как абсолютно спекулятивную попытку стимулировать вот такую уличную смену режима. Мы видим, что это отработанный ход", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, как Россия оценивает присутствие депутатов Европарламента на протестах в сербском городе Нови-Сад. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
в мире, сербия, россия, мария захарова, патриарх сербский порфирий, европарламент
В мире, Сербия, Россия, Мария Захарова, Патриарх Сербский Порфирий, Европарламент
МИД прокомментировал присутствие евродепутатов на протестах в Сербии

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Присутствие депутатов Европарламента (ЕП) на протестах в Сербии является грубым вмешательством во внутренние дела государства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мы оцениваем как грубое вмешательство во внутренние дела суверенного государства, как абсолютно спекулятивную попытку стимулировать вот такую уличную смену режима. Мы видим, что это отработанный ход", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос о том, как Россия оценивает присутствие депутатов Европарламента на протестах в сербском городе Нови-Сад.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
В миреСербияРоссияМария ЗахароваПатриарх Сербский ПорфирийЕвропарламент
 
 
