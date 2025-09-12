Рейтинг@Mail.ru
В Раде предложили разрешить выезд с Украины для всех граждан - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 12.09.2025 (обновлено: 14:43 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/deputat-2041474611.html
В Раде предложили разрешить выезд с Украины для всех граждан
В Раде предложили разрешить выезд с Украины для всех граждан - РИА Новости, 12.09.2025
В Раде предложили разрешить выезд с Украины для всех граждан
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в пятницу, что после того, как отца убитой в США Ирины... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T14:40:00+03:00
2025-09-12T14:43:00+03:00
в мире
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_fa8e619f16574373929d1d5423af756c.jpg
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в пятницу, что после того, как отца убитой в США Ирины Заруцкой не выпустили на ее похороны, внес в парламент законопроект, предусматривающий свободный выезд с Украины для всех граждан. Газета New York Post ранее сообщала, что отец украинки Ирины Заруцкой, которую зарезал в Северной Каролине в США безработный афроамериканец, не смог приехать на похороны дочери из-за запрета на выезд с Украины во время военного положения. "Отца убитой в США украинки не пустили на похороны к своей дочери, потому что он призывного возраста... При том, что граница открыта для всех "своих", но закрыта для людей. Граница должна быть открытой. Все должны иметь равные права. Я подал законопроект о возможности выезда для всех. Эту жесть нужно прекращать", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.*Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20250912/ukraina-2041387150.html
https://ria.ru/20250912/rossija-2041466807.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_63b6b4639b77fa5bb659d0710bf71815.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
В Раде предложили разрешить выезд с Украины для всех граждан

Депутат Рады Гончаренко внес законопроект о разрешении свободного выезда

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в пятницу, что после того, как отца убитой в США Ирины Заруцкой не выпустили на ее похороны, внес в парламент законопроект, предусматривающий свободный выезд с Украины для всех граждан.
Газета New York Post ранее сообщала, что отец украинки Ирины Заруцкой, которую зарезал в Северной Каролине в США безработный афроамериканец, не смог приехать на похороны дочери из-за запрета на выезд с Украины во время военного положения.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Польше в разы увеличилось количество въездов с Украины
Вчера, 10:34
"Отца убитой в США украинки не пустили на похороны к своей дочери, потому что он призывного возраста... При том, что граница открыта для всех "своих", но закрыта для людей. Граница должна быть открытой. Все должны иметь равные права. Я подал законопроект о возможности выезда для всех. Эту жесть нужно прекращать", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.
Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
*Внесен в список террористов и экстремистов
Наручники - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Задержанный в Грузии со взрывчаткой украинец признался, что вез ее в Россию
Вчера, 14:22
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала