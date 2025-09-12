https://ria.ru/20250912/deputat-2041474611.html

В Раде предложили разрешить выезд с Украины для всех граждан

В Раде предложили разрешить выезд с Украины для всех граждан - РИА Новости, 12.09.2025

В Раде предложили разрешить выезд с Украины для всех граждан

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в пятницу, что после того, как отца убитой в США Ирины... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T14:40:00+03:00

2025-09-12T14:40:00+03:00

2025-09-12T14:43:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

дональд трамп

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151407/47/1514074734_0:240:3072:1968_1920x0_80_0_0_fa8e619f16574373929d1d5423af756c.jpg

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в пятницу, что после того, как отца убитой в США Ирины Заруцкой не выпустили на ее похороны, внес в парламент законопроект, предусматривающий свободный выезд с Украины для всех граждан. Газета New York Post ранее сообщала, что отец украинки Ирины Заруцкой, которую зарезал в Северной Каролине в США безработный афроамериканец, не смог приехать на похороны дочери из-за запрета на выезд с Украины во время военного положения. "Отца убитой в США украинки не пустили на похороны к своей дочери, потому что он призывного возраста... При том, что граница открыта для всех "своих", но закрыта для людей. Граница должна быть открытой. Все должны иметь равные права. Я подал законопроект о возможности выезда для всех. Эту жесть нужно прекращать", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.*Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20250912/ukraina-2041387150.html

https://ria.ru/20250912/rossija-2041466807.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, верховная рада украины