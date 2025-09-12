https://ria.ru/20250912/deputat-2041474611.html
В Раде предложили разрешить выезд с Украины для всех граждан
МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил в пятницу, что после того, как отца убитой в США Ирины Заруцкой не выпустили на ее похороны, внес в парламент законопроект, предусматривающий свободный выезд с Украины для всех граждан. Газета New York Post ранее сообщала, что отец украинки Ирины Заруцкой, которую зарезал в Северной Каролине в США безработный афроамериканец, не смог приехать на похороны дочери из-за запрета на выезд с Украины во время военного положения. "Отца убитой в США украинки не пустили на похороны к своей дочери, потому что он призывного возраста... При том, что граница открыта для всех "своих", но закрыта для людей. Граница должна быть открытой. Все должны иметь равные права. Я подал законопроект о возможности выезда для всех. Эту жесть нужно прекращать", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале. Двадцатитрехлетняя беженка с Украины Ирина Заруцкая скончалась от ножевых ранений в США 22 августа, их ей нанес бездомный в легкорельсовом транспорте в городе Шарлотт. Подозреваемым считается афроамериканец Декарлос Браун-младший, ранее отсидевший пять лет за вооруженное ограбление. Президент США Дональд Трамп заявил, что кровь украинской беженки на руках демократов из-за проводимой ими политики. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.*Внесен в список террористов и экстремистов
