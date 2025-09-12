Дания совершила крупнейшую закупку систем ПВО за всю историю страны

Рейтинг@Mail.ru
17:35 12.09.2025
в мире
дания
норвегия
германия
нато
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны на сумму более девяти миллиардов долларов, выбрав европейские системы ПВО, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министерство обороны. В четверг телеканал TV2 со ссылкой на источники передавал, что вооруженные силы Дании порекомендовали властям страны приобрести восемь наземных систем противовоздушной обороны на общую сумму 8,3 миллиарда долларов, что может стать самой крупной закупкой вооружений в истории страны. "Власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны, выбрав европейские системы вместо американских", - отмечает Financial Times. По данным газеты, в четверг правительство страны заявило, что приобретет наземные системы "земля-воздух" SAMP/T европейского производителя ракет Eurosam, а также комплексы ПВО средней дальности, произведенные компаниями из Норвегии, ФРГ или Франции, суммой на 9,1 миллиарда долларов. "Министерство обороны Дании заявило,... что приобретет одну или более из трех систем ПВО среднего радиуса действия: (зенитно-ракетный комплекс - ред.) NASAMS Норвегии, (ракеты - ред.) IRIS-T Германии и (ракеты) VL MICA Франции", - добавляет газета. Датское минобороны 10 июня сообщило, что Копенгаген закупит три наземных системы ПВО на общую сумму более 917 миллионов долларов, они будут готовы к работе не позднее 2026 года. Закупки будут производиться через немецкую Diehl Defence, французскую MBDA France и норвежскую Kongsberg. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
дания
норвегия
германия
Система ПВО SAMP-T
Система ПВО SAMP-T. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны на сумму более девяти миллиардов долларов, выбрав европейские системы ПВО, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министерство обороны.
В четверг телеканал TV2 со ссылкой на источники передавал, что вооруженные силы Дании порекомендовали властям страны приобрести восемь наземных систем противовоздушной обороны на общую сумму 8,3 миллиарда долларов, что может стать самой крупной закупкой вооружений в истории страны.
"Власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны, выбрав европейские системы вместо американских", - отмечает Financial Times.
По данным газеты, в четверг правительство страны заявило, что приобретет наземные системы "земля-воздух" SAMP/T европейского производителя ракет Eurosam, а также комплексы ПВО средней дальности, произведенные компаниями из Норвегии, ФРГ или Франции, суммой на 9,1 миллиарда долларов.
"Министерство обороны Дании заявило,... что приобретет одну или более из трех систем ПВО среднего радиуса действия: (зенитно-ракетный комплекс - ред.) NASAMS Норвегии, (ракеты - ред.) IRIS-T Германии и (ракеты) VL MICA Франции", - добавляет газета.
Датское минобороны 10 июня сообщило, что Копенгаген закупит три наземных системы ПВО на общую сумму более 917 миллионов долларов, они будут готовы к работе не позднее 2026 года. Закупки будут производиться через немецкую Diehl Defence, французскую MBDA France и норвежскую Kongsberg.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
