https://ria.ru/20250912/danija-2041522047.html

Дания совершила крупнейшую закупку систем ПВО за всю историю страны

Дания совершила крупнейшую закупку систем ПВО за всю историю страны - РИА Новости, 12.09.2025

Дания совершила крупнейшую закупку систем ПВО за всю историю страны

Власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны на сумму более девяти миллиардов долларов, выбрав европейские... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T17:35:00+03:00

2025-09-12T17:35:00+03:00

2025-09-12T17:35:00+03:00

в мире

дания

норвегия

германия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828607999_2:0:2185:1228_1920x0_80_0_0_00c11ea9481a6490515c2dbc122d971a.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны на сумму более девяти миллиардов долларов, выбрав европейские системы ПВО, сообщает газета Financial Times со ссылкой на министерство обороны. В четверг телеканал TV2 со ссылкой на источники передавал, что вооруженные силы Дании порекомендовали властям страны приобрести восемь наземных систем противовоздушной обороны на общую сумму 8,3 миллиарда долларов, что может стать самой крупной закупкой вооружений в истории страны. "Власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны, выбрав европейские системы вместо американских", - отмечает Financial Times. По данным газеты, в четверг правительство страны заявило, что приобретет наземные системы "земля-воздух" SAMP/T европейского производителя ракет Eurosam, а также комплексы ПВО средней дальности, произведенные компаниями из Норвегии, ФРГ или Франции, суммой на 9,1 миллиарда долларов. "Министерство обороны Дании заявило,... что приобретет одну или более из трех систем ПВО среднего радиуса действия: (зенитно-ракетный комплекс - ред.) NASAMS Норвегии, (ракеты - ред.) IRIS-T Германии и (ракеты) VL MICA Франции", - добавляет газета. Датское минобороны 10 июня сообщило, что Копенгаген закупит три наземных системы ПВО на общую сумму более 917 миллионов долларов, они будут готовы к работе не позднее 2026 года. Закупки будут производиться через немецкую Diehl Defence, французскую MBDA France и норвежскую Kongsberg. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250910/merts-2041015238.html

https://ria.ru/20250912/tramp-2041496241.html

дания

норвегия

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, дания, норвегия, германия, нато