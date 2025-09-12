https://ria.ru/20250912/chuvashiya-2041474086.html
Олег Николаев: "Народный бюджет" позволяет вместе решать задачи развития
Олег Николаев: "Народный бюджет" позволяет вместе решать задачи развития
2025-09-12T14:39:00+03:00
олег николаев (политик)
чувашская республика (чувашия)
голосование
чебоксары
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986400598_0:247:3072:1974_1920x0_80_0_0_1f8dbf1e9910cf2496a7e4b9fd0c2cd4.jpg
чувашская республика (чувашия)
чебоксары
Олег Николаев: "Народный бюджет" позволяет вместе решать задачи развития
Жители Чувашии выберут проекты по программе "Ниме – Народный бюджет"
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Чувашии началось голосование за инициативные проекты в рамках программы "Ниме – Народный бюджет", от результатов которого зависит, какие проекты развития территорий будут реализованы в 2026 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как отмечается в сообщении, "Ниме" в чувашской традиции означает общее дело – возможность каждому внести вклад в будущее родного города или села. В этом году программа по инициативе главы Чувашии Олега Николаева охватывает всю республику, а в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Шумерле и Алатыре расширены проектные направления, увеличено финансирование, сняты ограничения по количеству проектов.
В результате только на городском этапе программы подано 305 проектов. Лидером стал город Чебоксары – 151 инициатива, за ним следует Новочебоксарск – 78, Алатырь – 29, Шумерля – 27 и Канаш – 20. Самым востребованным стало новое направление "Мой двор", введенное по поручению главы Чувашии: оно собрало 187 заявок – почти две трети от общего числа.
По данным пресс-службы, на конкурсный отбор в сельской местности выдвигаются около 1,6 тысячи проектов.
"Среди жителей республики сложилась хорошая традиция активно участвовать в тех изменениях, которые они хотят видеть. Мы такие народные инициативы поддерживаем – обеспечиваем качественные улучшения среды наших городов и сел. И конечно, когда строится, например, новый ФАП, людям хочется, чтобы и рядом появились тротуары, газоны, чтобы картина преображения была полной. Программа "Ниме – народный бюджет" теперь позволяет обеспечить такие комплексные решения при создании различных объектов", – приводятся в сообщении слова Николаева.