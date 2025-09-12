https://ria.ru/20250912/chuvashiya-2041474086.html

Олег Николаев: "Народный бюджет" позволяет вместе решать задачи развития

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. В Чувашии началось голосование за инициативные проекты в рамках программы "Ниме – Народный бюджет", от результатов которого зависит, какие проекты развития территорий будут реализованы в 2026 году, сообщает пресс-служба регионального правительства. Как отмечается в сообщении, "Ниме" в чувашской традиции означает общее дело – возможность каждому внести вклад в будущее родного города или села. В этом году программа по инициативе главы Чувашии Олега Николаева охватывает всю республику, а в Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше, Шумерле и Алатыре расширены проектные направления, увеличено финансирование, сняты ограничения по количеству проектов. В результате только на городском этапе программы подано 305 проектов. Лидером стал город Чебоксары – 151 инициатива, за ним следует Новочебоксарск – 78, Алатырь – 29, Шумерля – 27 и Канаш – 20. Самым востребованным стало новое направление "Мой двор", введенное по поручению главы Чувашии: оно собрало 187 заявок – почти две трети от общего числа. По данным пресс-службы, на конкурсный отбор в сельской местности выдвигаются около 1,6 тысячи проектов. "Среди жителей республики сложилась хорошая традиция активно участвовать в тех изменениях, которые они хотят видеть. Мы такие народные инициативы поддерживаем – обеспечиваем качественные улучшения среды наших городов и сел. И конечно, когда строится, например, новый ФАП, людям хочется, чтобы и рядом появились тротуары, газоны, чтобы картина преображения была полной. Программа "Ниме – народный бюджет" теперь позволяет обеспечить такие комплексные решения при создании различных объектов", – приводятся в сообщении слова Николаева.

