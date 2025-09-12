Рейтинг@Mail.ru
С канатной дороги на Эльбрусе, где случилось ЧП, эвакуировали 35 человек - РИА Новости, 12.09.2025
18:26 12.09.2025 (обновлено: 18:31 12.09.2025)
С канатной дороги на Эльбрусе, где случилось ЧП, эвакуировали 35 человек
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Тридцать семь человек находилось на канатной дороге на Эльбрусе на момент аварии, 35 из них эвакуированы, двое погибли, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."Всего в канатной дороге находились 37 человек. Поисково-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 35 человек. К сожалению, 2 человека погибли", - говорится в сообщении.Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге (эксплуатант - частная компания ООО "МКД Эльбрус") погибли два человека. Предварительно, причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.
© Прокуратура Кабардино-Балкарской РеспубликиЭвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
Эвакуация людей после аварии на канатной дороге на Эльбрусе
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Тридцать семь человек находилось на канатной дороге на Эльбрусе на момент аварии, 35 из них эвакуированы, двое погибли, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"Всего в канатной дороге находились 37 человек. Поисково-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 35 человек. К сожалению, 2 человека погибли", - говорится в сообщении.
Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге (эксплуатант - частная компания ООО "МКД Эльбрус") погибли два человека. Предварительно, причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.
При аварии на Эльбрусе погибли жители КБР и Дагестана, сообщил источник
Вчера, 17:41
 
