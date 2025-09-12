https://ria.ru/20250912/chp-2041532338.html

С канатной дороги на Эльбрусе, где случилось ЧП, эвакуировали 35 человек

С канатной дороги на Эльбрусе, где случилось ЧП, эвакуировали 35 человек - РИА Новости, 12.09.2025

С канатной дороги на Эльбрусе, где случилось ЧП, эвакуировали 35 человек

Тридцать семь человек находилось на канатной дороге на Эльбрусе на момент аварии, 35 из них эвакуированы, двое погибли, сообщили в ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 12.09.2025

НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Тридцать семь человек находилось на канатной дороге на Эльбрусе на момент аварии, 35 из них эвакуированы, двое погибли, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."Всего в канатной дороге находились 37 человек. Поисково-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 35 человек. К сожалению, 2 человека погибли", - говорится в сообщении.Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге (эксплуатант - частная компания ООО "МКД Эльбрус") погибли два человека. Предварительно, причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.

