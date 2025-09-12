https://ria.ru/20250912/chp-2041532338.html
С канатной дороги на Эльбрусе, где случилось ЧП, эвакуировали 35 человек
С канатной дороги на Эльбрусе, где случилось ЧП, эвакуировали 35 человек - РИА Новости, 12.09.2025
С канатной дороги на Эльбрусе, где случилось ЧП, эвакуировали 35 человек
Тридцать семь человек находилось на канатной дороге на Эльбрусе на момент аварии, 35 из них эвакуированы, двое погибли, сообщили в ГУ МЧС РФ по... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T18:26:00+03:00
2025-09-12T18:26:00+03:00
2025-09-12T18:31:00+03:00
эльбрус
происшествия
россия
казбек коков
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041525018_0:278:684:663_1920x0_80_0_0_55d93dd72f442df4cc3278bd6221bf84.jpg
НАЛЬЧИК, 12 сен – РИА Новости. Тридцать семь человек находилось на канатной дороге на Эльбрусе на момент аварии, 35 из них эвакуированы, двое погибли, сообщили в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии."Всего в канатной дороге находились 37 человек. Поисково-спасательными подразделениями МЧС России осуществлена эвакуация 35 человек. К сожалению, 2 человека погибли", - говорится в сообщении.Ранее глава КБР Казбек Коков сообщил, что на горе Эльбрус в результате аварии на однокресельной канатной дороге (эксплуатант - частная компания ООО "МКД Эльбрус") погибли два человека. Предварительно, причина аварии - сход троса с ролика одной из опор.
https://ria.ru/20250912/chelovek-2041522996.html
эльбрус
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041525018_0:167:684:680_1920x0_80_0_0_ccd19a7f1100128fe8e84dc4521821dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльбрус, происшествия, россия, казбек коков, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Эльбрус, Происшествия, Россия, Казбек Коков, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
С канатной дороги на Эльбрусе, где случилось ЧП, эвакуировали 35 человек
С места ЧП на канатной дороги на Эльбрусе эвакуировали 35 человек