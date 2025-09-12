Рейтинг@Mail.ru
В многоэтажном доме в Москве вспыхнул пожар
17:50 12.09.2025 (обновлено: 17:56 12.09.2025)
В многоэтажном доме в Москве вспыхнул пожар
Один человек пострадал, еще трое эвакуированы из-за пожара в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб РИА Новости, 12.09.2025
происшествия
москва
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один человек пострадал, еще трое эвакуированы из-за пожара в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло загорание квартиры на 8 этаже многоэтажного жилого дома на улице Авиаконструктора Миля", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате пожара пострадал один человек, еще троих эвакуировали из опасной зоны.
москва
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Авиаконструктора Миля в Москве
© Кадр видео из соцсетей
Пожар в многоэтажном жилом доме на улице Авиаконструктора Миля в Москве
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один человек пострадал, еще трое эвакуированы из-за пожара в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошло загорание квартиры на 8 этаже многоэтажного жилого дома на улице Авиаконструктора Миля", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате пожара пострадал один человек, еще троих эвакуировали из опасной зоны.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
В Приморске потушили пожар на насосной станции
Вчера, 07:27
 
Происшествия
 
 
