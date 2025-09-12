https://ria.ru/20250912/chelovek-2041525566.html

В многоэтажном доме в Москве вспыхнул пожар

В многоэтажном доме в Москве вспыхнул пожар - РИА Новости, 12.09.2025

В многоэтажном доме в Москве вспыхнул пожар

Один человек пострадал, еще трое эвакуированы из-за пожара в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один человек пострадал, еще трое эвакуированы из-за пожара в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло загорание квартиры на 8 этаже многоэтажного жилого дома на улице Авиаконструктора Миля", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате пожара пострадал один человек, еще троих эвакуировали из опасной зоны.

