В многоэтажном доме в Москве вспыхнул пожар
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Один человек пострадал, еще трое эвакуированы из-за пожара в многоэтажном жилом доме на юго-востоке Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло загорание квартиры на 8 этаже многоэтажного жилого дома на улице Авиаконструктора Миля", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате пожара пострадал один человек, еще троих эвакуировали из опасной зоны.
