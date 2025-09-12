https://ria.ru/20250912/cheljabinsk-2041356213.html

В Челябинске трамвай сошел с рельсов из-за водителя, снимавшей видео

происшествия

челябинск

гибдд мвд рф

ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости. Руководители "ЧелябГЭТ" не знали о том, что водитель трамвая Челябинска, снимавшая видео для соцсетей и допустившая сход трамвая с рельсов, ведёт блог, она получила дисциплинарное взыскание, сообщили РИА Новости в "ЧелябГЭТ". Один из Telegram-каналов сообщал, что в Челябинске водитель трамвая, блогер, решила в ходе поездки снять контент. Но в результате трамвай съехал с рельсов, пострадавших не было. По данным городской ГАИ, сотрудниками Госавтоинспекции с водителем трамвая и должностными лицами трамвайного депо была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушений правил дорожного движения и соблюдении скоростного режима. "К сожалению, руководство "ЧелябГЭТ" было не в курсе, что данный водитель трамвая снимает видеоблог. До момента схода трамвая с рельсов у нее уже было одно дисциплинарное взыскание, после схода она получила второе", - говорится в сообщении. Кроме того, в связи с появлением информации о ведении блога и анализом его содержимого, в котором зафиксированы факты применения обсценной лексики на рабочем месте и распространения порочащей информации о работодателе, назначена служебная проверка, отмечается в сообщении.

челябинск

происшествия, челябинск, гибдд мвд рф