https://ria.ru/20250912/cheljabinsk-2041356213.html
В Челябинске трамвай сошел с рельсов из-за водителя, снимавшей видео
В Челябинске трамвай сошел с рельсов из-за водителя, снимавшей видео - РИА Новости, 12.09.2025
В Челябинске трамвай сошел с рельсов из-за водителя, снимавшей видео
Руководители "ЧелябГЭТ" не знали о том, что водитель трамвая Челябинска, снимавшая видео для соцсетей и допустившая сход трамвая с рельсов, ведёт блог, она... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T08:12:00+03:00
2025-09-12T08:12:00+03:00
2025-09-12T10:10:00+03:00
происшествия
челябинск
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041378430_0:150:718:554_1920x0_80_0_0_cea9aa8d749f093134dd1c28999a58ff.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости. Руководители "ЧелябГЭТ" не знали о том, что водитель трамвая Челябинска, снимавшая видео для соцсетей и допустившая сход трамвая с рельсов, ведёт блог, она получила дисциплинарное взыскание, сообщили РИА Новости в "ЧелябГЭТ". Один из Telegram-каналов сообщал, что в Челябинске водитель трамвая, блогер, решила в ходе поездки снять контент. Но в результате трамвай съехал с рельсов, пострадавших не было. По данным городской ГАИ, сотрудниками Госавтоинспекции с водителем трамвая и должностными лицами трамвайного депо была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушений правил дорожного движения и соблюдении скоростного режима. "К сожалению, руководство "ЧелябГЭТ" было не в курсе, что данный водитель трамвая снимает видеоблог. До момента схода трамвая с рельсов у нее уже было одно дисциплинарное взыскание, после схода она получила второе", - говорится в сообщении. Кроме того, в связи с появлением информации о ведении блога и анализом его содержимого, в котором зафиксированы факты применения обсценной лексики на рабочем месте и распространения порочащей информации о работодателе, назначена служебная проверка, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250912/terrorizm-2041355324.html
https://ria.ru/20250912/podrostok-2041353402.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041378430_0:91:718:630_1920x0_80_0_0_7cf3fcd184daae8a435ed0eb76a8fde7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, гибдд мвд рф
Происшествия, Челябинск, ГИБДД МВД РФ
В Челябинске трамвай сошел с рельсов из-за водителя, снимавшей видео
В Челябинске водитель трамвая допустила сход с рельсов, снимая видео в поездке