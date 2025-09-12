Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске трамвай сошел с рельсов из-за водителя, снимавшей видео - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:12 12.09.2025 (обновлено: 10:10 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/cheljabinsk-2041356213.html
В Челябинске трамвай сошел с рельсов из-за водителя, снимавшей видео
В Челябинске трамвай сошел с рельсов из-за водителя, снимавшей видео - РИА Новости, 12.09.2025
В Челябинске трамвай сошел с рельсов из-за водителя, снимавшей видео
Руководители "ЧелябГЭТ" не знали о том, что водитель трамвая Челябинска, снимавшая видео для соцсетей и допустившая сход трамвая с рельсов, ведёт блог, она... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T08:12:00+03:00
2025-09-12T10:10:00+03:00
происшествия
челябинск
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041378430_0:150:718:554_1920x0_80_0_0_cea9aa8d749f093134dd1c28999a58ff.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости. Руководители "ЧелябГЭТ" не знали о том, что водитель трамвая Челябинска, снимавшая видео для соцсетей и допустившая сход трамвая с рельсов, ведёт блог, она получила дисциплинарное взыскание, сообщили РИА Новости в "ЧелябГЭТ". Один из Telegram-каналов сообщал, что в Челябинске водитель трамвая, блогер, решила в ходе поездки снять контент. Но в результате трамвай съехал с рельсов, пострадавших не было. По данным городской ГАИ, сотрудниками Госавтоинспекции с водителем трамвая и должностными лицами трамвайного депо была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушений правил дорожного движения и соблюдении скоростного режима. "К сожалению, руководство "ЧелябГЭТ" было не в курсе, что данный водитель трамвая снимает видеоблог. До момента схода трамвая с рельсов у нее уже было одно дисциплинарное взыскание, после схода она получила второе", - говорится в сообщении. Кроме того, в связи с появлением информации о ведении блога и анализом его содержимого, в котором зафиксированы факты применения обсценной лексики на рабочем месте и распространения порочащей информации о работодателе, назначена служебная проверка, отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250912/terrorizm-2041355324.html
https://ria.ru/20250912/podrostok-2041353402.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041378430_0:91:718:630_1920x0_80_0_0_7cf3fcd184daae8a435ed0eb76a8fde7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, челябинск, гибдд мвд рф
Происшествия, Челябинск, ГИБДД МВД РФ
В Челябинске трамвай сошел с рельсов из-за водителя, снимавшей видео

В Челябинске водитель трамвая допустила сход с рельсов, снимая видео в поездке

© Фото : соцсетиМесто происшествия, где трамвай сошел с рельсов в Челябинске
Место происшествия, где трамвай сошел с рельсов в Челябинске - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : соцсети
Место происшествия, где трамвай сошел с рельсов в Челябинске
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 12 сен – РИА Новости. Руководители "ЧелябГЭТ" не знали о том, что водитель трамвая Челябинска, снимавшая видео для соцсетей и допустившая сход трамвая с рельсов, ведёт блог, она получила дисциплинарное взыскание, сообщили РИА Новости в "ЧелябГЭТ".
Один из Telegram-каналов сообщал, что в Челябинске водитель трамвая, блогер, решила в ходе поездки снять контент. Но в результате трамвай съехал с рельсов, пострадавших не было.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Жителя Красноярска задержали по подозрению в финансировании терроризма
08:03
По данным городской ГАИ, сотрудниками Госавтоинспекции с водителем трамвая и должностными лицами трамвайного депо была проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушений правил дорожного движения и соблюдении скоростного режима.
"К сожалению, руководство "ЧелябГЭТ" было не в курсе, что данный водитель трамвая снимает видеоблог. До момента схода трамвая с рельсов у нее уже было одно дисциплинарное взыскание, после схода она получила второе", - говорится в сообщении.
Кроме того, в связи с появлением информации о ведении блога и анализом его содержимого, в котором зафиксированы факты применения обсценной лексики на рабочем месте и распространения порочащей информации о работодателе, назначена служебная проверка, отмечается в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Подросток чуть не сгорел заживо, снимая видео в Подмосковье
07:41
 
ПроисшествияЧелябинскГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала