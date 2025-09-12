https://ria.ru/20250912/chaty-2041342209.html
Исследование показало, сколько времени россияне тратят на рабочие чаты
Исследование показало, сколько времени россияне тратят на рабочие чаты
2025-09-12T04:02:00+03:00
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Россияне за два года стали тратить больше офисного времени на рабочие чаты - теперь это уже 26% их трудового дня, при этом доля тех, у кого на это уходит больше половины всего времени, за 2 года выросла вдвое, подсчитали для РИА Новости аналитики SuperJob. "Судя по ответам работающих россиян, общая нагрузка от переписки растет. Среднее значение времени, которое чаты отнимают от рабочего дня, увеличилось с 21% в 2023 году до 26% в 2025 году. Доля тех, кто тратит на чаты более 50% рабочего времени, выросла вдвое - с 7% до 14%. Женщины тратят на чаты в среднем 27% времени, а мужчины - 24%. Молодежь до 35 лет проводит в чатах больше времени, чем те, кто старше: 28% против 22% среди россиян старше 45 лет", - подсчитали аналитики, опросив 1 тысячу респондентов. При этом большинство (68%) считает, что мессенджеры скорее помогают работе. Но эта доля снижается по мере роста нагрузки от переписки: среди тех, кто тратит на чаты более половины рабочего времени, помощь чувствуют 62%, вред - 21%. Для сравнения, среди тех, кто тратит на переписку до 10% времени, мессенджеры мешают лишь 9%. Справиться с нагрузкой сотрудники пытаются самостоятельно, так как лишь в 1 из 100 компаний опрошенных респондентов руководство ввело периоды тишины. Чаще всего ставят переписку на паузу молодые сотрудники до 35 лет (39% делают это регулярно). "Таким образом, фактическая нагрузка от цифровой коммуникации значительно возросла, на этом фоне формальные требования к скорости ответа становятся мягче, но официально вводить "дни тишины" работодатели не спешат. Это заставляет сотрудников самостоятельно искать баланс между доступностью для коммуникаций и концентрацией над задачами, вводя собственные периоды тишины", - обращают внимание авторы исследования.
