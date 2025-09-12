Рейтинг@Mail.ru
Британия ввела санкции против российской металлургической компании
11:44 12.09.2025 (обновлено: 12:10 12.09.2025)
Британия ввела санкции против российской металлургической компании
в мире
россия
великобритания
москва
владимир путин
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список металлургическую и металлообрабатывающую компанию "Русполимет", следует из документа, опубликованного британским минфином. "Акционерное общество "Русполимет", - сказано в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
в мире, россия, великобритания, москва, владимир путин
В мире, Россия, Великобритания, Москва, Владимир Путин
Британия ввела санкции против металлургической компании «Русполимет»

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список металлургическую и металлообрабатывающую компанию "Русполимет", следует из документа, опубликованного британским минфином.
"Акционерное общество "Русполимет", - сказано в документе.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
