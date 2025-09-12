https://ria.ru/20250912/britanija-2041404657.html

Британия ввела санкции против "Российского института мощного радиостроения"

Британия ввела санкции против "Российского института мощного радиостроения" - РИА Новости, 12.09.2025

Британия ввела санкции против "Российского института мощного радиостроения"

Великобритания внесла в санкционный список "Российский институт мощного радиостроения", следует из документа, опубликованного британским минфином. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T11:33:00+03:00

2025-09-12T11:33:00+03:00

2025-09-12T11:33:00+03:00

в мире

россия

великобритания

москва

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список "Российский институт мощного радиостроения", следует из документа, опубликованного британским минфином. "Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения", - сказано в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250912/britanija-2041392951.html

россия

великобритания

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, великобритания, москва, владимир путин