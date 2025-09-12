https://ria.ru/20250912/britanija-2041404657.html
Британия ввела санкции против "Российского института мощного радиостроения"
Британия ввела санкции против "Российского института мощного радиостроения" - РИА Новости, 12.09.2025
Британия ввела санкции против "Российского института мощного радиостроения"
Великобритания внесла в санкционный список "Российский институт мощного радиостроения", следует из документа, опубликованного британским минфином. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Великобритания внесла в санкционный список "Российский институт мощного радиостроения", следует из документа, опубликованного британским минфином. "Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения", - сказано в документе. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Британия ввела санкции против "Российского института мощного радиостроения"
