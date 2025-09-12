https://ria.ru/20250912/britanija-2041392951.html

Санкции Британии против России коснулись компаний из третьих стран

Санкции Британии против России коснулись компаний из третьих стран - РИА Новости, 12.09.2025

Санкции Британии против России коснулись компаний из третьих стран

Великобритания в рамках антироссийского санкционного режима ввела ограничения против компаний из ряда третьих стран, говорится в документе, опубликованном в... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T10:53:00+03:00

2025-09-12T10:53:00+03:00

2025-09-12T11:46:00+03:00

в мире

великобритания

таиланд

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012889722_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_388206115bf5fb9214590781d806c48f.jpg

ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости. Великобритания в рамках антироссийского санкционного режима ввела ограничения против компаний из ряда третьих стран, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства. Под санкции попали компании из Таиланда, Китая, Индии и Турции.В общей сложности в санкционный список было внесено восемь иностранных предприятий, которые, по утверждению Лондона, "вовлечены в дестабилизацию Украины".В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250912/evrosojuz-2041373122.html

великобритания

таиланд

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, великобритания, таиланд, китай