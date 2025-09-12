Санкции Британии против России коснулись компаний из третьих стран
Санкции Британии против РФ коснулись компаний из Таиланда, Китая, Индии и Турции
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 сен – РИА Новости. Великобритания в рамках антироссийского санкционного режима ввела ограничения против компаний из ряда третьих стран, говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте британского правительства.
В общей сложности в санкционный список было внесено восемь иностранных предприятий, которые, по утверждению Лондона, "вовлечены в дестабилизацию Украины".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.