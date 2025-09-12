https://ria.ru/20250912/britanija-2041374511.html
Британия ввела санкции против российского производителя оптоэлектроники
Британия ввела санкции против российского производителя оптоэлектроники - РИА Новости, 12.09.2025
Британия ввела санкции против российского производителя оптоэлектроники
Великобритания ввела санкции против российского производителя оптоэлектронной техники АО "Протон", следует из документа, опубликованного британским минфином. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:59:00+03:00
2025-09-12T09:59:00+03:00
2025-09-12T09:59:00+03:00
в мире
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:230:3057:1950_1920x0_80_0_0_95e55755e2fc8e1e6b82d7dab4476eed.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против российского производителя оптоэлектронной техники АО "Протон", следует из документа, опубликованного британским минфином. "Акционерное общество "Протон", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250912/britanija-2041373883.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/16/2030704020_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f72cf0c86700fab04f54d4385f01a0b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания
Британия ввела санкции против российского производителя оптоэлектроники
Британия ввела санкции против российского производителя оптоэлектроники "Протон"