https://ria.ru/20250912/brend-2041465154.html

В "Автодоме" прокомментировали регистрацию бренда Mercedes в Роспатенте

В "Автодоме" прокомментировали регистрацию бренда Mercedes в Роспатенте - РИА Новости, 12.09.2025

В "Автодоме" прокомментировали регистрацию бренда Mercedes в Роспатенте

Регистрация бренда Mercedes в Роспатенте нужна для защиты авторских прав, сообщили РИА Новости в дилерской группе "Автодом", владеющей бывшим заводом концерна в РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T14:18:00+03:00

2025-09-12T14:18:00+03:00

2025-09-12T14:45:00+03:00

экономика

россия

московская область (подмосковье)

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

mercedes

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155235/23/1552352358_0:291:1800:1304_1920x0_80_0_0_1d77756defaebc665385ec576d930158.jpg

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Регистрация бренда Mercedes в Роспатенте нужна для защиты авторских прав, сообщили РИА Новости в дилерской группе "Автодом", владеющей бывшим заводом концерна в Московской области. "Это значит, что компании не безразличен российский рынок и они серьезно воспринимают свое будущее на нем. Но нельзя сказать, что это какой-то шаг к возвращению", — сказал собеседник агентства.Там отметили, что подобные шаги уже предпринимали другие автомобильные бренды. Немецкие коллеги не обсуждают возобновление продаж, отметили в "Автодоме".Сегодня в базе Роспатента появились заявки на регистрацию товарных знаков "Mercedes-Benz" и "Мерседес-Бенц". Заявка подана для продажи и производства авто, запчастей, детских колясок и иных товаров. Помимо этого, предполагается ремонт и техобслуживание.Mercedes-Benz Group продала российские активы "Автодому" в апреле 2023 года. В их числе завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания. Сделка предполагала возможность обратного выкупа завода в течение 6 лет. В июне правительство ввело экономические санкции против автоконцерна Daimler Truck, принадлежащего Mercedes-Benz Group.

https://ria.ru/20250909/rospatent-2040578745.html

https://ria.ru/20250826/prava-2037569543.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), mercedes, авто