14:18 12.09.2025 (обновлено: 14:45 12.09.2025)
В "Автодоме" прокомментировали регистрацию бренда Mercedes в Роспатенте
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Регистрация бренда Mercedes в Роспатенте нужна для защиты авторских прав, сообщили РИА Новости в дилерской группе "Автодом", владеющей бывшим заводом концерна в Московской области. "Это значит, что компании не безразличен российский рынок и они серьезно воспринимают свое будущее на нем. Но нельзя сказать, что это какой-то шаг к возвращению", — сказал собеседник агентства.Там отметили, что подобные шаги уже предпринимали другие автомобильные бренды. Немецкие коллеги не обсуждают возобновление продаж, отметили в "Автодоме".Сегодня в базе Роспатента появились заявки на регистрацию товарных знаков "Mercedes-Benz" и "Мерседес-Бенц". Заявка подана для продажи и производства авто, запчастей, детских колясок и иных товаров. Помимо этого, предполагается ремонт и техобслуживание.Mercedes-Benz Group продала российские активы "Автодому" в апреле 2023 года. В их числе завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания. Сделка предполагала возможность обратного выкупа завода в течение 6 лет. В июне правительство ввело экономические санкции против автоконцерна Daimler Truck, принадлежащего Mercedes-Benz Group.
экономика, россия, московская область (подмосковье), федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), mercedes, авто
© РИА Новости / Алексей КуденкоЗначок немецкого концерна "Мерседес"
© РИА Новости / Алексей Куденко
Значок немецкого концерна "Мерседес". Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Регистрация бренда Mercedes в Роспатенте нужна для защиты авторских прав, сообщили РИА Новости в дилерской группе "Автодом", владеющей бывшим заводом концерна в Московской области.
"Это значит, что компании не безразличен российский рынок и они серьезно воспринимают свое будущее на нем. Но нельзя сказать, что это какой-то шаг к возвращению", — сказал собеседник агентства.
Там отметили, что подобные шаги уже предпринимали другие автомобильные бренды. Немецкие коллеги не обсуждают возобновление продаж, отметили в "Автодоме".
Сегодня в базе Роспатента появились заявки на регистрацию товарных знаков "Mercedes-Benz" и "Мерседес-Бенц". Заявка подана для продажи и производства авто, запчастей, детских колясок и иных товаров. Помимо этого, предполагается ремонт и техобслуживание.
Mercedes-Benz Group продала российские активы "Автодому" в апреле 2023 года. В их числе завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания. Сделка предполагала возможность обратного выкупа завода в течение 6 лет. В июне правительство ввело экономические санкции против автоконцерна Daimler Truck, принадлежащего Mercedes-Benz Group.
