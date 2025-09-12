https://ria.ru/20250912/brend-2041465154.html
В "Автодоме" прокомментировали регистрацию бренда Mercedes в Роспатенте
В "Автодоме" прокомментировали регистрацию бренда Mercedes в Роспатенте - РИА Новости, 12.09.2025
В "Автодоме" прокомментировали регистрацию бренда Mercedes в Роспатенте
Регистрация бренда Mercedes в Роспатенте нужна для защиты авторских прав, сообщили РИА Новости в дилерской группе "Автодом", владеющей бывшим заводом концерна в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Регистрация бренда Mercedes в Роспатенте нужна для защиты авторских прав, сообщили РИА Новости в дилерской группе "Автодом", владеющей бывшим заводом концерна в Московской области. "Это значит, что компании не безразличен российский рынок и они серьезно воспринимают свое будущее на нем. Но нельзя сказать, что это какой-то шаг к возвращению", — сказал собеседник агентства.Там отметили, что подобные шаги уже предпринимали другие автомобильные бренды. Немецкие коллеги не обсуждают возобновление продаж, отметили в "Автодоме".Сегодня в базе Роспатента появились заявки на регистрацию товарных знаков "Mercedes-Benz" и "Мерседес-Бенц". Заявка подана для продажи и производства авто, запчастей, детских колясок и иных товаров. Помимо этого, предполагается ремонт и техобслуживание.Mercedes-Benz Group продала российские активы "Автодому" в апреле 2023 года. В их числе завод в Подмосковье, официальный дистрибьютор и дочерняя лизинговая компания. Сделка предполагала возможность обратного выкупа завода в течение 6 лет. В июне правительство ввело экономические санкции против автоконцерна Daimler Truck, принадлежащего Mercedes-Benz Group.
В "Автодоме" прокомментировали регистрацию бренда Mercedes в Роспатенте
