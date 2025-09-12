Рейтинг@Mail.ru
Украинские БПЛА массово атаковали Кременную в ЛНР - РИА Новости, 12.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 12.09.2025 (обновлено: 12:25 12.09.2025)
Украинские БПЛА массово атаковали Кременную в ЛНР
Украинские БПЛА атаковал Кременную в ЛНР, жертв и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики. РИА Новости, 12.09.2025
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Украинские БПЛА атаковал Кременную в ЛНР, жертв и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики."Кременная подверглась массовой атаке БПЛА противника. Сегодня утром только в течение одного часа в городе зафиксировано четыре удара беспилотниками. Повреждены: газовое хозяйство, мусоровоз местного муниципального предприятия, здание бывшей гимназии. Еще один беспилотник взорвался в районе продуктового магазина", - говорится в сообщении.Уточняется, что обошлось без жертв и раненых. На месте работают оперативные службы.
При атаке украинских БПЛА на Кременную в ЛНР никто не пострадал

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Украинские БПЛА атаковал Кременную в ЛНР, жертв и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики.
"Кременная подверглась массовой атаке БПЛА противника. Сегодня утром только в течение одного часа в городе зафиксировано четыре удара беспилотниками. Повреждены: газовое хозяйство, мусоровоз местного муниципального предприятия, здание бывшей гимназии. Еще один беспилотник взорвался в районе продуктового магазина", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обошлось без жертв и раненых. На месте работают оперативные службы.
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Российские военные уничтожили три пункта управления дронами ВСУ в ДНР
