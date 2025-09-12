https://ria.ru/20250912/bpla-2041358708.html
Украинские БПЛА массово атаковали Кременную в ЛНР
Украинские БПЛА массово атаковали Кременную в ЛНР - РИА Новости, 12.09.2025
Украинские БПЛА массово атаковали Кременную в ЛНР
Украинские БПЛА атаковал Кременную в ЛНР, жертв и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики. РИА Новости, 12.09.2025
ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Украинские БПЛА атаковал Кременную в ЛНР, жертв и пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале правительства Луганской Народной Республики."Кременная подверглась массовой атаке БПЛА противника. Сегодня утром только в течение одного часа в городе зафиксировано четыре удара беспилотниками. Повреждены: газовое хозяйство, мусоровоз местного муниципального предприятия, здание бывшей гимназии. Еще один беспилотник взорвался в районе продуктового магазина", - говорится в сообщении.Уточняется, что обошлось без жертв и раненых. На месте работают оперативные службы.
Украинские БПЛА массово атаковали Кременную в ЛНР
