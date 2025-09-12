Рейтинг@Mail.ru
В Калужской области сбитый БПЛА повредил три автомобиля
08:26 12.09.2025
В Калужской области сбитый БПЛА повредил три автомобиля
В Калужской области сбитый БПЛА повредил три автомобиля - РИА Новости, 12.09.2025
В Калужской области сбитый БПЛА повредил три автомобиля
Сбитый БПЛА повредил 3 автомобиля в Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T08:26:00+03:00
2025-09-12T08:26:00+03:00
происшествия
калужская область
кировское (донецкая область)
жуковский район
владислав шапша
министерство обороны рф (минобороны рф)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сбитый БПЛА повредил 3 автомобиля в Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Калужской областью перехвачено и уничтожено 18 БПЛА. "Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 18 БПЛА на территориях Кировского, Спас-Деменского, Тарусского, Боровского, Жуковского районов и города Обнинска... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет... На окраине Калуги у водоема в 00.12 мск сбитый БПЛА повредил три автомобиля отдыхавших там граждан. Пострадавших нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Администрацией городского округа будет оказана помощь владельцам транспортных средств, добавил губернатор.
калужская область
кировское (донецкая область)
жуковский район
происшествия, калужская область, кировское (донецкая область), жуковский район, владислав шапша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Калужская область, Кировское (Донецкая область), Жуковский район, Владислав Шапша, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Калужской области сбитый БПЛА повредил три автомобиля

На окраине Калуги сбитый беспилотник повредил три гражданских автомобиля

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сбитый БПЛА повредил 3 автомобиля в Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Калужской областью перехвачено и уничтожено 18 БПЛА.
"Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 18 БПЛА на территориях Кировского, Спас-Деменского, Тарусского, Боровского, Жуковского районов и города Обнинска... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет... На окраине Калуги у водоема в 00.12 мск сбитый БПЛА повредил три автомобиля отдыхавших там граждан. Пострадавших нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Администрацией городского округа будет оказана помощь владельцам транспортных средств, добавил губернатор.
ПроисшествияКалужская областьКировское (Донецкая область)Жуковский районВладислав ШапшаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
