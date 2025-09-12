https://ria.ru/20250912/bpla-2041358299.html

В Калужской области сбитый БПЛА повредил три автомобиля

Сбитый БПЛА повредил 3 автомобиля в Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T08:26:00+03:00

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сбитый БПЛА повредил 3 автомобиля в Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Калужской областью перехвачено и уничтожено 18 БПЛА. "Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 18 БПЛА на территориях Кировского, Спас-Деменского, Тарусского, Боровского, Жуковского районов и города Обнинска... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет... На окраине Калуги у водоема в 00.12 мск сбитый БПЛА повредил три автомобиля отдыхавших там граждан. Пострадавших нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Администрацией городского округа будет оказана помощь владельцам транспортных средств, добавил губернатор.

