В Калужской области сбитый БПЛА повредил три автомобиля
В Калужской области сбитый БПЛА повредил три автомобиля - РИА Новости, 12.09.2025
В Калужской области сбитый БПЛА повредил три автомобиля
Сбитый БПЛА повредил 3 автомобиля в Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сбитый БПЛА повредил 3 автомобиля в Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО над Калужской областью перехвачено и уничтожено 18 БПЛА. "Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 18 БПЛА на территориях Кировского, Спас-Деменского, Тарусского, Боровского, Жуковского районов и города Обнинска... По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет... На окраине Калуги у водоема в 00.12 мск сбитый БПЛА повредил три автомобиля отдыхавших там граждан. Пострадавших нет", - написал Шапша в своем Telegram-канале. Администрацией городского округа будет оказана помощь владельцам транспортных средств, добавил губернатор.
В Калужской области сбитый БПЛА повредил три автомобиля
