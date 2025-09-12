Рейтинг@Mail.ru
Посол России предложил Чехии задуматься об инциденте с дронами в Польше
02:33 12.09.2025 (обновлено: 06:06 12.09.2025)
Посол России предложил Чехии задуматься об инциденте с дронами в Польше
Посол России предложил Чехии задуматься об инциденте с дронами в Польше
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Посол России в Варшаве Александр Змеевский предложил властям Чехии задаться вопросом, кому выгоден инцидент с дронами в Польше, сообщает МИД в своем Telegram-канале.
Змеевсков в четверг пригласили в МИД Чехии. По информации издания Novinky, дипломата принял замглавы МИД Ян Мариан, встреча продолжалась около 15 минут.
"Одиннадцатого сентября посол России в Чехии Александр Владимирович Змеевский был вызван в МИД Чехии на встречу с заместителем министра иностранных дел ЧР Яном Марианом. В адрес российской стороны были озвучены обвинения в "преднамеренном нарушении" воздушного пространства Республики Польша ночью 10 сентября 2025 года с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Российский посол решительно отверг подобную позицию, обратив внимание на сделанное в связи с упомянутым инцидентом заявление МИД России от 10 сентября 2025 года", — говорится в сообщении российского МИД.
Отмечается, что факт принадлежности БПЛА к российским вооруженным силам установлен не был, а расследование произошедшего продолжается, о чем заявлял генсек НАТО Марк Рютте.
"Чешская cторона была поставлена в известность о готовности Министерства обороны Российской Федерации провести в связи с инцидентом консультации с министерством обороны Республики Польша. МИД России также готов включиться в эту работу. С учетом изложенного Александр Владимирович Змеевский предложил чешским партнерам задаться вопросом, кому на самом деле выгоден этот инцидент, как и раздуваемая вокруг него истерия. Уж точно не России", — подчеркивается в сообщении.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
