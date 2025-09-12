https://ria.ru/20250912/bolsonaru-2041340251.html

Суд разъяснил подробности приговора Болсонару

Суд разъяснил подробности приговора Болсонару

МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару после вынесенного ему приговора к 27 годам тюрьмы по делу о госперевороте лишен права баллотироваться на выборные должности в течение восьми лет, следует из разъяснений Высшего избирательного суда. "Закон о безупречной репутации (Lei da Ficha Limpa) предусматривает, что лица, осужденные в коллегиальных судах по обвинениям в злоупотреблении властью, коррупции и других тяжких преступлениях, не могут участвовать в выборах в течение восьми лет", - говорится в пояснении к закону на сайте Высшего избирательного суда Бразилии. Верховный суд Бразилии в четверг признал Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы. Закон о безупречной репутации был принят в 2010 году по инициативе гражданского общества и ужесточил ограничения для политиков, признанных виновными в коррупции и злоупотреблении властью. По данным избирательного суда, с момента его применения в 2012 году он помешал баллотироваться более чем 6 тысячам кандидатов.

