Суд разъяснил подробности приговора Болсонару - РИА Новости, 12.09.2025
03:15 12.09.2025
Суд разъяснил подробности приговора Болсонару
в мире
бразилия
жаир болсонару
МЕХИКО, 12 сен - РИА Новости. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару после вынесенного ему приговора к 27 годам тюрьмы по делу о госперевороте лишен права баллотироваться на выборные должности в течение восьми лет, следует из разъяснений Высшего избирательного суда. "Закон о безупречной репутации (Lei da Ficha Limpa) предусматривает, что лица, осужденные в коллегиальных судах по обвинениям в злоупотреблении властью, коррупции и других тяжких преступлениях, не могут участвовать в выборах в течение восьми лет", - говорится в пояснении к закону на сайте Высшего избирательного суда Бразилии. Верховный суд Бразилии в четверг признал Жаира Болсонару виновным в заговоре с целью государственного переворота и приговорил его к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы. Закон о безупречной репутации был принят в 2010 году по инициативе гражданского общества и ужесточил ограничения для политиков, признанных виновными в коррупции и злоупотреблении властью. По данным избирательного суда, с момента его применения в 2012 году он помешал баллотироваться более чем 6 тысячам кандидатов.
бразилия
в мире, бразилия, жаир болсонару
В мире, Бразилия, Жаир Болсонару
Сын Болсонару раскритиковал приговор отцу
