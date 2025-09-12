Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадали семь человек
07:55 12.09.2025 (обновлено: 08:41 12.09.2025)
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадали семь человек
Семь человек пострадали при двух ударах ВСУ по микроавтобусу в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Семь человек пострадали при двух ударах ВСУ по микроавтобусу в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.&quot;В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены водитель и четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады &quot;БАРС-Брянск&quot;, — написал глава региона в своем Telegram-канале.Инцидент произошел на автомобильной дороге "Погар-Гремяч" в Погарском районе.Богомаз рассказал, что после первой атаки водитель, уклоняясь от повторных ударов, довез пассажиров до блокпоста "БАРС-Брянск", чтобы оказать первую помощь пострадавшим. Во время эвакуации из поврежденной машины ВСУ совершили еще одну целенаправленную атаку.Глава региона добавил, что всех раненых доставили в больницу, им оказали медицинскую помощь. Работают оперативные и экстренные службы.Ранее ночью средства ПВО сбили 85 дронов над территорией региона. Во время этой атаки пострадавших и разрушений не было.
брянская область, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), россия, александр богомаз, погарский район, происшествия
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Россия, Александр Богомаз, Погарский район, Происшествия
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Семь человек пострадали при двух ударах ВСУ по микроавтобусу в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены водитель и четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады "БАРС-Брянск", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на автомобильной дороге "Погар-Гремяч" в Погарском районе.
Богомаз рассказал, что после первой атаки водитель, уклоняясь от повторных ударов, довез пассажиров до блокпоста "БАРС-Брянск", чтобы оказать первую помощь пострадавшим. Во время эвакуации из поврежденной машины ВСУ совершили еще одну целенаправленную атаку.
Глава региона добавил, что всех раненых доставили в больницу, им оказали медицинскую помощь. Работают оперативные и экстренные службы.
Ранее ночью средства ПВО сбили 85 дронов над территорией региона. Во время этой атаки пострадавших и разрушений не было.
Брянская областьВооруженные силы УкраиныУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)РоссияАлександр БогомазПогарский районПроисшествия
 
 
