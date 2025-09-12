https://ria.ru/20250912/bogomaz-2041355059.html

При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадали семь человек

При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадали семь человек

Семь человек пострадали при двух ударах ВСУ по микроавтобусу в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Семь человек пострадали при двух ударах ВСУ по микроавтобусу в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены водитель и четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады "БАРС-Брянск", — написал глава региона в своем Telegram-канале.Инцидент произошел на автомобильной дороге "Погар-Гремяч" в Погарском районе.Богомаз рассказал, что после первой атаки водитель, уклоняясь от повторных ударов, довез пассажиров до блокпоста "БАРС-Брянск", чтобы оказать первую помощь пострадавшим. Во время эвакуации из поврежденной машины ВСУ совершили еще одну целенаправленную атаку.Глава региона добавил, что всех раненых доставили в больницу, им оказали медицинскую помощь. Работают оперативные и экстренные службы.Ранее ночью средства ПВО сбили 85 дронов над территорией региона. Во время этой атаки пострадавших и разрушений не было.

