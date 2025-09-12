https://ria.ru/20250912/bogomaz-2041355059.html
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадали семь человек
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадали семь человек - РИА Новости, 12.09.2025
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадали семь человек
Семь человек пострадали при двух ударах ВСУ по микроавтобусу в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T07:55:00+03:00
2025-09-12T07:55:00+03:00
2025-09-12T08:41:00+03:00
брянская область
вооруженные силы украины
украинский демократический альянс за реформы (удар)
россия
александр богомаз
погарский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040000017_0:82:2444:1457_1920x0_80_0_0_675aded77524f147d113cd72cdb282b2.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Семь человек пострадали при двух ударах ВСУ по микроавтобусу в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены водитель и четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады "БАРС-Брянск", — написал глава региона в своем Telegram-канале.Инцидент произошел на автомобильной дороге "Погар-Гремяч" в Погарском районе.Богомаз рассказал, что после первой атаки водитель, уклоняясь от повторных ударов, довез пассажиров до блокпоста "БАРС-Брянск", чтобы оказать первую помощь пострадавшим. Во время эвакуации из поврежденной машины ВСУ совершили еще одну целенаправленную атаку.Глава региона добавил, что всех раненых доставили в больницу, им оказали медицинскую помощь. Работают оперативные и экстренные службы.Ранее ночью средства ПВО сбили 85 дронов над территорией региона. Во время этой атаки пострадавших и разрушений не было.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
россия
погарский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2040000017_491:0:2434:1457_1920x0_80_0_0_dcba93e879610eb022e155d5a72c41ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, вооруженные силы украины, украинский демократический альянс за реформы (удар), россия, александр богомаз, погарский район, происшествия
Брянская область, Вооруженные силы Украины, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Россия, Александр Богомаз, Погарский район, Происшествия
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области пострадали семь человек
Богомаз: ВСУ ударили по автобусу в Брянской области, пострадали 7 человек
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Семь человек пострадали при двух ударах ВСУ по микроавтобусу в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
«
"В результате террористических действий ВСУ, к сожалению, ранены водитель и четверо пассажиров автобуса и два бойца бригады "БАРС-Брянск", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на автомобильной дороге "Погар-Гремяч" в Погарском районе.
Богомаз рассказал, что после первой атаки водитель, уклоняясь от повторных ударов, довез пассажиров до блокпоста "БАРС-Брянск", чтобы оказать первую помощь пострадавшим. Во время эвакуации из поврежденной машины ВСУ совершили еще одну целенаправленную атаку.
Глава региона добавил, что всех раненых доставили в больницу, им оказали медицинскую помощь. Работают оперативные и экстренные службы.
Ранее ночью средства ПВО сбили 85 дронов над территорией региона. Во время этой атаки пострадавших и разрушений не было.