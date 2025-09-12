https://ria.ru/20250912/bilajn-2041377583.html
Звонки россиянам при получении кода на "Госуслугах" начали блокировать
Звонки россиянам при получении кода на "Госуслугах" начали блокировать
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российский оператор связи "Билайн" начал блокировать звонки россиянам во время получения ими кода авторизации через "Госуслуги", передает корреспондент РИА Новости. Так, абоненту "Билайна" во время входа в приложение Федеральной налоговой службы (ФНС) пришел код подтверждения на "Госуслугах". Одновременно с этим пользователю поступил звонок, который вскоре был прерван оператором. При этом оператор сообщил абоненту: "Прервали подозрительный звонок - вам пришло смс с кодом доступа от банка или "Госуслуг". Там заверили, что коды во время звонка просят только мошенники, в том числе в мессенджерах. "Никому ничего не называйте, чтобы не потерять деньги или доступ к личным данным", - напомнили в компании. С 1 сентября в силу вступил ряд мер федерального закона о защите граждан от мошенников. Так, россияне могут установить самозапрет на телефонные спам-звонки, например, рекламные предложения или опросы. Направить запрос на блокировку спам-звонков граждане могут через своих сотовых операторов. Также смс-код для смены пароля на "Госуслугах" теперь приходит не только после окончания телефонного вызова, но и с временной задержкой.
