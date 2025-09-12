Рейтинг@Mail.ru
Звонки россиянам при получении кода на "Госуслугах" начали блокировать - РИА Новости, 12.09.2025
10:07 12.09.2025
Звонки россиянам при получении кода на "Госуслугах" начали блокировать
Звонки россиянам при получении кода на "Госуслугах" начали блокировать
2025-09-12T10:07:00+03:00
2025-09-12T10:07:00+03:00
билайн
федеральная налоговая служба (фнс россии)
технологии
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российский оператор связи "Билайн" начал блокировать звонки россиянам во время получения ими кода авторизации через "Госуслуги", передает корреспондент РИА Новости. Так, абоненту "Билайна" во время входа в приложение Федеральной налоговой службы (ФНС) пришел код подтверждения на "Госуслугах". Одновременно с этим пользователю поступил звонок, который вскоре был прерван оператором. При этом оператор сообщил абоненту: "Прервали подозрительный звонок - вам пришло смс с кодом доступа от банка или "Госуслуг". Там заверили, что коды во время звонка просят только мошенники, в том числе в мессенджерах. "Никому ничего не называйте, чтобы не потерять деньги или доступ к личным данным", - напомнили в компании. С 1 сентября в силу вступил ряд мер федерального закона о защите граждан от мошенников. Так, россияне могут установить самозапрет на телефонные спам-звонки, например, рекламные предложения или опросы. Направить запрос на блокировку спам-звонков граждане могут через своих сотовых операторов. Также смс-код для смены пароля на "Госуслугах" теперь приходит не только после окончания телефонного вызова, но и с временной задержкой.
2025
билайн, федеральная налоговая служба (фнс россии), технологии
Билайн, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Технологии
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российский оператор связи "Билайн" начал блокировать звонки россиянам во время получения ими кода авторизации через "Госуслуги", передает корреспондент РИА Новости.
Так, абоненту "Билайна" во время входа в приложение Федеральной налоговой службы (ФНС) пришел код подтверждения на "Госуслугах". Одновременно с этим пользователю поступил звонок, который вскоре был прерван оператором.
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Россиянам рассказали, чем грозит взлом аккаунта в соцсетях
17 августа, 15:55
При этом оператор сообщил абоненту: "Прервали подозрительный звонок - вам пришло смс с кодом доступа от банка или "Госуслуг". Там заверили, что коды во время звонка просят только мошенники, в том числе в мессенджерах.
"Никому ничего не называйте, чтобы не потерять деньги или доступ к личным данным", - напомнили в компании.
С 1 сентября в силу вступил ряд мер федерального закона о защите граждан от мошенников. Так, россияне могут установить самозапрет на телефонные спам-звонки, например, рекламные предложения или опросы. Направить запрос на блокировку спам-звонков граждане могут через своих сотовых операторов.
Также смс-код для смены пароля на "Госуслугах" теперь приходит не только после окончания телефонного вызова, но и с временной задержкой.
Суд - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
В Москве мошенникам вынесли приговор за хищение средств умерших абонентов
Вчера, 09:49
 
