Над Смоленской и Воронежской областями уничтожили три дрона ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:52 12.09.2025 (обновлено: 23:59 12.09.2025)
Над Смоленской и Воронежской областями уничтожили три дрона ВСУ
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Еще три украинских беспилотника уничтожены над российскими регионами, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Двенадцатого сентября с 21.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Смоленской области и один - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
Дежурство расчета ЗРК
Дежурство расчета ЗРК
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дежурство расчета ЗРК. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Еще три украинских беспилотника уничтожены над российскими регионами, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
«
"Двенадцатого сентября с 21.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Смоленской области и один - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
 
