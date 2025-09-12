https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041579962.html

Над Смоленской и Воронежской областями уничтожили три дрона ВСУ

Над Смоленской и Воронежской областями уничтожили три дрона ВСУ - РИА Новости, 12.09.2025

Над Смоленской и Воронежской областями уничтожили три дрона ВСУ

Еще три украинских беспилотника уничтожены над российскими регионами, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T23:52:00+03:00

2025-09-12T23:52:00+03:00

2025-09-12T23:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

воронежская область

украина

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

смоленская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983634_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_8e010938f79d9f3fbf0cb6ef53e1ff4f.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Еще три украинских беспилотника уничтожены над российскими регионами, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Двенадцатого сентября с 21.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Смоленской области и один - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

украина

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

вооруженные силы украины, воронежская область, украина, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), смоленская область