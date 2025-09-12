https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041579962.html
Над Смоленской и Воронежской областями уничтожили три дрона ВСУ
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Еще три украинских беспилотника уничтожены над российскими регионами, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Двенадцатого сентября с 21.00 до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два - над территорией Смоленской области и один - над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.
