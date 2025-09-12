В курском селе беспилотники массово атаковали дома

https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041381425.html
Украинские беспилотники массово атаковали дома в Большесолдатском районе Курской области, загорелся многоквартирный дом и три частных домовладения, обошлось без
2025-09-12T10:19:00+03:00
2025-09-12T10:19:00+03:00
2025-09-12T10:19:00+03:00
КУРСК, 12 сен – РИА Новости. Украинские беспилотники массово атаковали дома в Большесолдатском районе Курской области, загорелся многоквартирный дом и три частных домовладения, обошлось без жертв, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Подлые удары укронацистов продолжаются. Сегодня ночью вражеские беспилотники массово атаковали дома в селе Большое Солдатское Большесолдатского района. В результате удара произошло возгорание одного МКД и трёх частных домов. Они были оперативно потушены", – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. Он уточнил, что обошлось без жертв. "Только накануне сами осматривали объекты под восстановление в селе. И уже ночью варварская суть украинских преступников проявилась вновь. Но ничто не остановит нас от работы по восстановлению приграничья, она будет продолжаться! Прошу всех жителей быть крайне бдительными и соблюдать все меры безопасности", – добавил врио губернатора. В четверг Хинштейн сообщал, что вместе с министром строительства и ЖКХ Иреком Файзуллиным осмотрел разрушенные от атак ВСУ соцобъекты в курском Большесолдатском районе, которые планируется восстанавливать.
