ПВО сбила за ночь 221 украинский беспилотник

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 221 украинский беспилотник над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T07:17:00+03:00
2025-09-12T07:17:00+03:00
2025-09-12T07:40:00+03:00
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 221 украинский беспилотник над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 85 из них были сбиты над Брянской областью, 42 - над Смоленской, 28 - над Ленинградской, 18 - над Калужской, 14 - над Новгородской.Кроме того, по девять аппаратов уничтожены над территориями Орловской области и московского региона, семь - над Белгородской областью, по три - над Ростовской и Тверской, по одному дрону уничтожено над Псковской, Тульской и Курской областями.
