ПВО сбила за ночь 221 украинский беспилотник
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 12.09.2025 (обновлено: 07:40 12.09.2025)
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 221 украинский беспилотник над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
россия
безопасность
брянская область
орловская область
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 221 украинский беспилотник над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.Отмечается, что 85 из них были сбиты над Брянской областью, 42 - над Смоленской, 28 - над Ленинградской, 18 - над Калужской, 14 - над Новгородской.Кроме того, по девять аппаратов уничтожены над территориями Орловской области и московского региона, семь - над Белгородской областью, по три - над Ростовской и Тверской, по одному дрону уничтожено над Псковской, Тульской и Курской областями.
россия, безопасность, брянская область, орловская область
Россия, Безопасность, Брянская область, Орловская область, Специальная военная операция на Украине
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2"
© РИА Новости / Станислав Красильников
Боевое дежурство расчета ЗРК "Бук-М2". Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 221 украинский беспилотник над различными регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 221 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 85 из них были сбиты над Брянской областью, 42 - над Смоленской, 28 - над Ленинградской, 18 - над Калужской, 14 - над Новгородской.
Кроме того, по девять аппаратов уничтожены над территориями Орловской области и московского региона, семь - над Белгородской областью, по три - над Ростовской и Тверской, по одному дрону уничтожено над Псковской, Тульской и Курской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
