ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области

БПЛА уничтожены в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. БПЛА уничтожены в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Наши силы и средства ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах. В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы. Люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется", - написал Слюсарь в Telegram-канале.

