https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041348170.html
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 12.09.2025
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
БПЛА уничтожены в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T06:07:00+03:00
2025-09-12T06:07:00+03:00
2025-09-12T06:07:00+03:00
безопасность
волгодонск
ростовская область
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_0:167:3049:1882_1920x0_80_0_0_2978d943424a2fb8adb21e5b899ea931.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. БПЛА уничтожены в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь."Наши силы и средства ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Волгодонске, Багаевском и Каменском районах. В Багаевском районе повреждения получили частный дом с забором и припаркованные рядом два автомобиля, а также уличная газовая труба. Ее повреждение было оперативно устранено специалистами газовой службы. Люди не пострадали. Информация о последствиях уточняется", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгодонск
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96247/47/962474799_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_777883c4042d450ea1737711a1c04574.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, волгодонск, ростовская область, юрий слюсарь
Безопасность, Волгодонск, Ростовская область, Юрий Слюсарь
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
Слюсарь: ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет