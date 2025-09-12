https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041346192.html

В Пензенской области объявили беспилотную опасность

Беспилотную опасность объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. РИА Новости, 12.09.2025

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Пензенской области, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность", - написал он в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета.

