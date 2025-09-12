https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041336878.html

ПВО сбила еще три дрона, летевших на Москву

2025-09-12T02:07:00+03:00

2025-09-12T02:07:00+03:00

2025-09-12T02:34:00+03:00

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Сбиты ещё три вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Ранее он сообщал, что уничтожены четыре вражеских БПЛА, летевших на Москву."Сбито ещё три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в канале в мессенджере MAX.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.

