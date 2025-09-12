https://ria.ru/20250912/bespilotniki-2041334771.html
ПВО уничтожила два БПЛА, летевших на Москву
москва
безопасность
сергей собянин
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в мессенджере MAX.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
москва, безопасность, сергей собянин
