ПВО уничтожила два БПЛА, летевших на Москву

ПВО уничтожила два БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 12.09.2025

ПВО уничтожила два БПЛА, летевших на Москву

Уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T01:30:00+03:00

2025-09-12T01:30:00+03:00

2025-09-12T02:33:00+03:00

москва

безопасность

сергей собянин

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Уничтожены два вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."ПВО Минобороны уничтожено два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в мессенджере MAX.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.

москва

2025

Новости

москва, безопасность, сергей собянин