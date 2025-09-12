Рейтинг@Mail.ru
В белгородском селе при детонации беспилотника пострадал мужчина
10:11 12.09.2025
В белгородском селе при детонации беспилотника пострадал мужчина
красный октябрь (донецкая область)
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Мужчина получил множественные осколочными ранениями в селе Красный Октябрь Белгородского района при детонации украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Красный Октябрь Белгородского района при детонации вражеского беспилотника пострадал мирный житель. Мужчина со множественными осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставлен в Октябрьскую РБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что информация о последствиях уточняется.
красный октябрь (донецкая область)
белгородская область
красный октябрь (донецкая область), белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Красный Октябрь (Донецкая область), Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Мужчина получил множественные осколочными ранениями в селе Красный Октябрь Белгородского района при детонации украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В селе Красный Октябрь Белгородского района при детонации вражеского беспилотника пострадал мирный житель. Мужчина со множественными осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставлен в Октябрьскую РБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что информация о последствиях уточняется.
Красный Октябрь (Донецкая область)Белгородская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
