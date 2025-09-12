https://ria.ru/20250912/bespilotnik-2041379274.html
В белгородском селе при детонации беспилотника пострадал мужчина
В белгородском селе при детонации беспилотника пострадал мужчина - РИА Новости, 12.09.2025
В белгородском селе при детонации беспилотника пострадал мужчина
Мужчина получил множественные осколочными ранениями в селе Красный Октябрь Белгородского района при детонации украинского беспилотника, сообщил губернатор... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T10:11:00+03:00
2025-09-12T10:11:00+03:00
2025-09-12T10:15:00+03:00
красный октябрь (донецкая область)
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Мужчина получил множественные осколочными ранениями в селе Красный Октябрь Белгородского района при детонации украинского беспилотника, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В селе Красный Октябрь Белгородского района при детонации вражеского беспилотника пострадал мирный житель. Мужчина со множественными осколочными ранениями рук и ног попутным транспортом доставлен в Октябрьскую РБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что информация о последствиях уточняется.
https://ria.ru/20250912/vsu-2041374310.html
красный октябрь (донецкая область)
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красный октябрь (донецкая область), белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Красный Октябрь (Донецкая область), Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В белгородском селе при детонации беспилотника пострадал мужчина
В белгородском селе Красный Октябрь при детонации беспилотника пострадал мужчина