https://ria.ru/20250912/belorussija-2041407702.html

Белорусские военные следят за активностью у границ, заявили в Минобороны

Белорусские военные следят за активностью у границ, заявили в Минобороны - РИА Новости, 12.09.2025

Белорусские военные следят за активностью у границ, заявили в Минобороны

Белорусские военные следят за военной активностью вблизи границ страны и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения... РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T11:40:00+03:00

2025-09-12T11:40:00+03:00

2025-09-12T11:40:00+03:00

в мире

белоруссия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1d/1577964294_0:150:2000:1275_1920x0_80_0_0_272239dc5706dcb8c36381a9c910085b.jpg

МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Белорусские военные следят за военной активностью вблизи границ страны и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения "Запад-2025", заявил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, комментируя начало совместного российско-белорусского стратегического учения. "Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не угрожаем третьим странам и стремимся отработать вопросы в рамках подготовки своих вооруженных сил совместно с войсками союзников. Вместе с тем мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения "Запад-2025", - сказал Муравейко.

https://ria.ru/20250912/zapad-2041351993.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, россия