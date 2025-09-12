Рейтинг@Mail.ru
12.09.2025
11:40 12.09.2025
Белорусские военные следят за активностью у границ, заявили в Минобороны
МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Белорусские военные следят за военной активностью вблизи границ страны и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения "Запад-2025", заявил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, комментируя начало совместного российско-белорусского стратегического учения. "Еще раз хочу подчеркнуть, что мы не угрожаем третьим странам и стремимся отработать вопросы в рамках подготовки своих вооруженных сил совместно с войсками союзников. Вместе с тем мы активно отслеживаем всю военную активность, которая происходит вблизи наших границ и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения "Запад-2025", - сказал Муравейко.
Муравейко: Белоруссия ответит на любые провокации в ходе учений "Запад-2025"

МИНСК, 12 сен - РИА Новости. Белорусские военные следят за военной активностью вблизи границ страны и готовы отреагировать на любые провокации, которые могут возникнуть в ходе проведения учения "Запад-2025", заявил начальник генерального штаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко, комментируя начало совместного российско-белорусского стратегического учения.
Начало военных учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Начались учения России и Белоруссии "Запад-2025"
В мире Белоруссия Россия
 
 
