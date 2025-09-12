Рейтинг@Mail.ru
Число погибших из-за наводнений на Бали выросло до 18 - РИА Новости, 12.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 12.09.2025 (обновлено: 13:00 12.09.2025)
https://ria.ru/20250912/bali-2041404438.html
Число погибших из-за наводнений на Бали выросло до 18
Число погибших из-за наводнений на Бали выросло до 18 - РИА Новости, 12.09.2025
Число погибших из-за наводнений на Бали выросло до 18
Число погибших из-за наводнения на Бали возросло до 18, передает индонезийское агентство ANTARA со ссылкой на власти страны. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T11:31:00+03:00
2025-09-12T13:00:00+03:00
бали
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041432166_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_81fba77b7b4bf82bcc1d0fc4a5ed64e4.jpg
ДЖАКАРТА, 12 сен — РИА Новости. Число погибших из-за наводнения на Бали возросло до 18, передает индонезийское агентство ANTARA со ссылкой на власти страны."Это бедствие вызвало глубокую скорбь: 18 человек погибли, двое пропали (без вести. — Прим. ред.)", — заявил глава Национального центра данных, информации и коммуникаций о стихийных бедствиях Абдул Мухари. По его словам, пострадали 659 человек, при этом 185 были вынуждены покинуть свои дома."Правительство провинции Бали подтвердило период чрезвычайного реагирования, который продлится до 17 сентября", — добавил руководитель центра. Он также отметил, что это самое крупное наводнение за последние пять-десять лет, хотя в этом месяце на Бали должен был быть сухой сезон.Причиной природного катаклизма стали проливные дожди, обрушившиеся на остров во вторник вечером. Сильнее всех пострадала провинциальная столица Денпасар, а также округа Джембрана, Гианьяр, Клункунг, Бадунг и Табанан. В некоторых районах уровень воды поднялся до полутора метров. Линии электропередачи получили повреждения, а частные дома оказались подтоплены. Сотни людей эвакуировались в школы, храмы и другие общественные учреждения.
https://ria.ru/20250910/navodnenie-2040899312.html
бали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041432166_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_62dd64e9b6ab3d7028d0b3ede21db346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бали, в мире
Бали, В мире
Число погибших из-за наводнений на Бали выросло до 18

Число погибших из-за наводнений на Бали выросло до 18, пострадали 659 человек

© Getty Images / NurPhoto/Keyza WidiatmikaПоследствия наводнения в Денпасаре
Последствия наводнения в Денпасаре - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Getty Images / NurPhoto/Keyza Widiatmika
Последствия наводнения в Денпасаре
Читать ria.ru в
Дзен
ДЖАКАРТА, 12 сен — РИА Новости. Число погибших из-за наводнения на Бали возросло до 18, передает индонезийское агентство ANTARA со ссылкой на власти страны.
"Это бедствие вызвало глубокую скорбь: 18 человек погибли, двое пропали (без вести. — Прим. ред.)", — заявил глава Национального центра данных, информации и коммуникаций о стихийных бедствиях Абдул Мухари.
© Фото : BASARNASСпасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия
Спасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : BASARNAS
Спасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия
По его словам, пострадали 659 человек, при этом 185 были вынуждены покинуть свои дома.
"Правительство провинции Бали подтвердило период чрезвычайного реагирования, который продлится до 17 сентября", — добавил руководитель центра.
Он также отметил, что это самое крупное наводнение за последние пять-десять лет, хотя в этом месяце на Бали должен был быть сухой сезон.
Причиной природного катаклизма стали проливные дожди, обрушившиеся на остров во вторник вечером. Сильнее всех пострадала провинциальная столица Денпасар, а также округа Джембрана, Гианьяр, Клункунг, Бадунг и Табанан.
В некоторых районах уровень воды поднялся до полутора метров. Линии электропередачи получили повреждения, а частные дома оказались подтоплены. Сотни людей эвакуировались в школы, храмы и другие общественные учреждения.
Спасатели эвакуируют жителей во время наводнения на Бали, Индонезия. 10 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Россияне не обращались в посольство на Бали после наводнения
10 сентября, 12:40
 
БалиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала