https://ria.ru/20250912/bali-2041404438.html
Число погибших из-за наводнений на Бали выросло до 18
Число погибших из-за наводнений на Бали выросло до 18 - РИА Новости, 12.09.2025
Число погибших из-за наводнений на Бали выросло до 18
Число погибших из-за наводнения на Бали возросло до 18, передает индонезийское агентство ANTARA со ссылкой на власти страны. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T11:31:00+03:00
2025-09-12T11:31:00+03:00
2025-09-12T13:00:00+03:00
бали
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041432166_0:243:3072:1971_1920x0_80_0_0_81fba77b7b4bf82bcc1d0fc4a5ed64e4.jpg
ДЖАКАРТА, 12 сен — РИА Новости. Число погибших из-за наводнения на Бали возросло до 18, передает индонезийское агентство ANTARA со ссылкой на власти страны."Это бедствие вызвало глубокую скорбь: 18 человек погибли, двое пропали (без вести. — Прим. ред.)", — заявил глава Национального центра данных, информации и коммуникаций о стихийных бедствиях Абдул Мухари. По его словам, пострадали 659 человек, при этом 185 были вынуждены покинуть свои дома."Правительство провинции Бали подтвердило период чрезвычайного реагирования, который продлится до 17 сентября", — добавил руководитель центра. Он также отметил, что это самое крупное наводнение за последние пять-десять лет, хотя в этом месяце на Бали должен был быть сухой сезон.Причиной природного катаклизма стали проливные дожди, обрушившиеся на остров во вторник вечером. Сильнее всех пострадала провинциальная столица Денпасар, а также округа Джембрана, Гианьяр, Клункунг, Бадунг и Табанан. В некоторых районах уровень воды поднялся до полутора метров. Линии электропередачи получили повреждения, а частные дома оказались подтоплены. Сотни людей эвакуировались в школы, храмы и другие общественные учреждения.
https://ria.ru/20250910/navodnenie-2040899312.html
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041432166_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_62dd64e9b6ab3d7028d0b3ede21db346.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бали, в мире
Число погибших из-за наводнений на Бали выросло до 18
Число погибших из-за наводнений на Бали выросло до 18, пострадали 659 человек
ДЖАКАРТА, 12 сен — РИА Новости.
Число погибших из-за наводнения на Бали возросло до 18, передает индонезийское агентство ANTARA
со ссылкой на власти страны.
"Это бедствие вызвало глубокую скорбь: 18 человек погибли, двое пропали (без вести. — Прим. ред.)", — заявил глава Национального центра данных, информации и коммуникаций о стихийных бедствиях Абдул Мухари.
По его словам, пострадали 659 человек, при этом 185 были вынуждены покинуть свои дома.
"Правительство провинции Бали
подтвердило период чрезвычайного реагирования, который продлится до 17 сентября", — добавил руководитель центра.
Он также отметил, что это самое крупное наводнение за последние пять-десять лет, хотя в этом месяце на Бали должен был быть сухой сезон.
Причиной природного катаклизма стали проливные дожди, обрушившиеся на остров во вторник вечером. Сильнее всех пострадала провинциальная столица Денпасар, а также округа Джембрана, Гианьяр, Клункунг, Бадунг и Табанан.
В некоторых районах уровень воды поднялся до полутора метров. Линии электропередачи получили повреждения, а частные дома оказались подтоплены. Сотни людей эвакуировались в школы, храмы и другие общественные учреждения.