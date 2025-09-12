https://ria.ru/20250912/bali-2041404438.html

Число погибших из-за наводнений на Бали выросло до 18

ДЖАКАРТА, 12 сен — РИА Новости. Число погибших из-за наводнения на Бали возросло до 18, передает индонезийское агентство ANTARA со ссылкой на власти страны."Это бедствие вызвало глубокую скорбь: 18 человек погибли, двое пропали (без вести. — Прим. ред.)", — заявил глава Национального центра данных, информации и коммуникаций о стихийных бедствиях Абдул Мухари. По его словам, пострадали 659 человек, при этом 185 были вынуждены покинуть свои дома."Правительство провинции Бали подтвердило период чрезвычайного реагирования, который продлится до 17 сентября", — добавил руководитель центра. Он также отметил, что это самое крупное наводнение за последние пять-десять лет, хотя в этом месяце на Бали должен был быть сухой сезон.Причиной природного катаклизма стали проливные дожди, обрушившиеся на остров во вторник вечером. Сильнее всех пострадала провинциальная столица Денпасар, а также округа Джембрана, Гианьяр, Клункунг, Бадунг и Табанан. В некоторых районах уровень воды поднялся до полутора метров. Линии электропередачи получили повреждения, а частные дома оказались подтоплены. Сотни людей эвакуировались в школы, храмы и другие общественные учреждения.

