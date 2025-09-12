https://ria.ru/20250912/ataka-2041551082.html

В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика

Водитель грузового автомобиля пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В районе села Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что транспортное средство повреждено.

