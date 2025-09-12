https://ria.ru/20250912/ataka-2041551082.html
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика - РИА Новости, 12.09.2025
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика
Водитель грузового автомобиля пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T19:28:00+03:00
2025-09-12T19:28:00+03:00
2025-09-12T19:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
шебекинский район
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_ad0ef3ccb46a0b0bfe4cea92120ee251.jpg
БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В районе села Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что транспортное средство повреждено.
https://ria.ru/20250911/nato-2041078155.html
белгородская область
шебекинский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267776_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65bc29566e78bcedf87c1d6390f51917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, шебекинский район, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Шебекинский район, Украина, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика
Гладков: водитель грузовика пострадал при атаке FPV-дрона в Шебекинском округе