В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика
Специальная военная операция на Украине
 
19:28 12.09.2025 (обновлено: 19:45 12.09.2025)
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика
Водитель грузового автомобиля пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.09.2025
БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.&quot;В районе села Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что транспортное средство повреждено.
В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель грузовика

Гладков: водитель грузовика пострадал при атаке FPV-дрона в Шебекинском округе

БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Водитель грузового автомобиля пострадал в результате атаки украинского FPV-дрона в Шебекинском округе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"В районе села Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с минно-взрывной травмой и осколочным ранением плеча бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что транспортное средство повреждено.
