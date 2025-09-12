Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавший - РИА Новости, 12.09.2025
Специальная военная операция на Украине
 
18:54 12.09.2025
Дроны ВСУ атаковали Белгородскую область, есть пострадавший
Беспилотники ВСУ в пятницу атаковали семь районов Белгородской области, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.09.2025
БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Беспилотники ВСУ в пятницу атаковали семь районов Белгородской области, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате детонации беспилотника мужчина получил баротравму, а также ссадины предплечья. Сотрудники скорой оказали пострадавшему необходимую помощь на месте... Вследствие удара второго БПЛА повреждён железнодорожный вагон. В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника уничтожены огнём домовладение и хозяйственная постройка. Ещё один дрон ударил по частному дому", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в селе Головчино Грайворонского округа от детонации дрона повреждены шесть автомобилей, частный дом атакован беспилотником в посёлке Красная Яруга. В селе Грушевка Волоконовского района вследствие удара FPV-дрона повреждены два припаркованных грузовых автомобиля, уточнил губернатор. "Хутор Дубровка Валуйского округа подвергся атаке дрона, вследствие чего повреждена линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. В Борисовском районе в селе Грузское в результате детонации FPV-дрона повреждено остекление социального объекта", - отметил глава области.
БЕЛГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Беспилотники ВСУ в пятницу атаковали семь районов Белгородской области, пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Пролетарский Ракитянского района в результате детонации беспилотника мужчина получил баротравму, а также ссадины предплечья. Сотрудники скорой оказали пострадавшему необходимую помощь на месте... Вследствие удара второго БПЛА повреждён железнодорожный вагон. В селе Муром Шебекинского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника уничтожены огнём домовладение и хозяйственная постройка. Ещё один дрон ударил по частному дому", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Головчино Грайворонского округа от детонации дрона повреждены шесть автомобилей, частный дом атакован беспилотником в посёлке Красная Яруга. В селе Грушевка Волоконовского района вследствие удара FPV-дрона повреждены два припаркованных грузовых автомобиля, уточнил губернатор.
"Хутор Дубровка Валуйского округа подвергся атаке дрона, вследствие чего повреждена линия электропередачи. Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Минобороны РФ. В Борисовском районе в селе Грузское в результате детонации FPV-дрона повреждено остекление социального объекта", - отметил глава области.
