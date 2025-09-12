https://ria.ru/20250912/ataka-2041458755.html
Беспилотник ВСУ атаковал работающий энергоблок Смоленской АЭС
Беспилотник ВСУ в ночь на пятницу атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС, он был подавлен техническими средствами, сообщил "Росатом". РИА Новости, 12.09.2025
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ в ночь на пятницу атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС, он был подавлен техническими средствами, сообщил "Росатом"."Боевой летательный аппарат ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. Двенадцатого сентября 2025 года в 03.52 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении."Росатом" напомнил, что это уже второй случай попытки удара ВСУ по основным сооружениям российских АЭС за последнее время."Так, 24 августа на Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой БПЛА ВСУ, при падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижена мощность станции", - отметила госкорпорация.Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля нынешнего года сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.
