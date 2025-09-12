Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ атаковал работающий энергоблок Смоленской АЭС
Специальная военная операция на Украине
 
14:04 12.09.2025 (обновлено: 14:35 12.09.2025)
Беспилотник ВСУ в ночь на пятницу атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС, он был подавлен техническими средствами, сообщил "Росатом". РИА Новости, 12.09.2025
вооруженные силы украины
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
смоленская аэс
специальная военная операция на украине
происшествия
украина
россия
смоленская область
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ в ночь на пятницу атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС, он был подавлен техническими средствами, сообщил "Росатом"."Боевой летательный аппарат ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. Двенадцатого сентября 2025 года в 03.52 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении."Росатом" напомнил, что это уже второй случай попытки удара ВСУ по основным сооружениям российских АЭС за последнее время."Так, 24 августа на Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой БПЛА ВСУ, при падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижена мощность станции", - отметила госкорпорация.Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля нынешнего года сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.
украина
россия
смоленская область
Наталья Макарова
Наталья Макарова
вооруженные силы украины, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", смоленская аэс, происшествия, украина, россия, смоленская область
Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Смоленская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Украина, Россия, Смоленская область
Смоленская АЭС
Смоленская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
CC BY 3.0 / SoftED / Smolensk NPP, Russia
Смоленская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Беспилотник ВСУ в ночь на пятницу атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС, он был подавлен техническими средствами, сообщил "Росатом".
«
"Боевой летательный аппарат ВСУ совершил атаку на здание действующего энергоблока Смоленской АЭС. Двенадцатого сентября 2025 года в 03.52 по московскому времени на территории промышленной площадки Смоленской АЭС в районе 3-го энергоблока техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
"Росатом" напомнил, что это уже второй случай попытки удара ВСУ по основным сооружениям российских АЭС за последнее время.
"Так, 24 августа на Курской АЭС работой ПВО был сбит боевой БПЛА ВСУ, при падении аппарат сдетонировал, в результате был поврежден трансформатор и временно снижена мощность станции", - отметила госкорпорация.
Кроме того, ФСБ и Минобороны РФ 17 июля нынешнего года сообщили, что российские средства радиоэлектронной борьбы сорвали террористическую атаку украинского беспилотника на Смоленскую АЭС, он был подавлен в районе третьего энергоблока.
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Смоленская АЭС, Происшествия, Украина, Россия, Смоленская область
 
 
