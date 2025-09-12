Рейтинг@Mail.ru
Астрологов могут исключить из классификатора экономической деятельности - РИА Новости, 12.09.2025
22:46 12.09.2025
Астрологов могут исключить из классификатора экономической деятельности
Астрологов могут исключить из классификатора экономической деятельности - РИА Новости, 12.09.2025
Астрологов могут исключить из классификатора экономической деятельности
Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением исключить деятельность астрологов и медиумов из... РИА Новости, 12.09.2025
общество
россия
нина останина
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением исключить деятельность астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности, документ имеется в распоряжении РИА Новости. В документе подчеркивается, что деятельность астрологов и медиумов включена в группировку 96.09 общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого и введенного в действие приказом Росстандарта от 31 января 2014 года. По ее словам, отсутствие законодательного запрета на ведение подобной деятельности не должно являться основанием для ее поощрения и популяризации. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение рассмотреть вопрос исключения деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности", - сказано в обращении. Останина отмечает, что в последние годы в России наблюдается стремительный рост популярности различных оккультных, магических, изотерических и прочих услуг, что оказывает существенное влияние как на психологическое, так на материальное благополучие граждан. "Конституция РФ гарантирует свободу экономической деятельности (часть 1 статьи 8). Однако, очевидно, что деятельность астрологов, гадалок, магов, медиумов, а также иных лиц, осуществляющих подобное воздействие, порождает у граждан, в том числе несовершеннолетних, иллюзорные надежды решения существующих проблем и достижения поставленных целей, провоцирующие отказ от квалифицированной помощи профессиональных специалистов, что способно причинить не только вред здоровью и финансовый ущерб, но также породить различные конфликты и иные негативные последствия", - подчеркивается в документе. По мнению парламентария, подобное идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, то есть деструктивной идеологии. "Легализация подобных услуг прямо противоречит целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, закрепленным в главе III "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", утвержденных указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809", - заключила она.
россия
общество, россия, нина останина, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
Общество, Россия, Нина Останина, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
Астрологов могут исключить из классификатора экономической деятельности

В ГД призвали исключить астрологов из классификатора экономической деятельности

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Нина Останина (КПРФ) направила обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением исключить деятельность астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В документе подчеркивается, что деятельность астрологов и медиумов включена в группировку 96.09 общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого и введенного в действие приказом Росстандарта от 31 января 2014 года. По ее словам, отсутствие законодательного запрета на ведение подобной деятельности не должно являться основанием для ее поощрения и популяризации.
«
"Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение рассмотреть вопрос исключения деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности", - сказано в обращении.
Останина отмечает, что в последние годы в России наблюдается стремительный рост популярности различных оккультных, магических, изотерических и прочих услуг, что оказывает существенное влияние как на психологическое, так на материальное благополучие граждан.
"Конституция РФ гарантирует свободу экономической деятельности (часть 1 статьи 8). Однако, очевидно, что деятельность астрологов, гадалок, магов, медиумов, а также иных лиц, осуществляющих подобное воздействие, порождает у граждан, в том числе несовершеннолетних, иллюзорные надежды решения существующих проблем и достижения поставленных целей, провоцирующие отказ от квалифицированной помощи профессиональных специалистов, что способно причинить не только вред здоровью и финансовый ущерб, но также породить различные конфликты и иные негативные последствия", - подчеркивается в документе.
По мнению парламентария, подобное идеологическое и психологическое воздействие на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, то есть деструктивной идеологии.
"Легализация подобных услуг прямо противоречит целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, закрепленным в главе III "Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей", утвержденных указом президента РФ от 9 ноября 2022 г. № 809", - заключила она.
Общество Россия Нина Останина Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
 
 
