Вучич анонсировал акции в поддержку властей Сербии в 140 населенных пунктах - РИА Новости, 12.09.2025
12:23 12.09.2025
Вучич анонсировал акции в поддержку властей Сербии в 140 населенных пунктах
БЕЛГРАД, 12 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 13 сентября пройдут собрания против выступлений студентов и сторонников оппозиции и в поддержку властей Сербии в 140 населенных пунктах страны, и отметил, что речь не идет о "контрреволюции". По данным МВД Сербии 7 сентября 126 тысяч сторонников властей Сербии собрались в 111 населенных пунктах. Инциденты с участием полиции, сторонников и противников Вучича произошли в тот день в городах Косьерич, Шабац, Чачак и Ниш. "У нас в Сербии нет 140 городов, но будет в 140 населенных пунктов Сербии, некоторые из них города, некоторые – районные центры, поселки. Там будут проведены эти собрания, и приму участие в одном из них, всегда стараюсь поехать в новое место. Два раза пропустил, один раз был в городе Уб, другой раз - в Борче и завтра буду на Вождоваце в районе Баница, присоединюсь к гражданам и вместе с ними пройдусь. Некоторые люди называли это контрреволюцией. Не думаю, что это контрреволюция, хотя мы и говорили о "цветной революции", само это понятие иногда содержит, кроме того, что речь идет о коренных переменах, и нечто позитивное. В том, через что мы прошли в последние 10 месяцев, совсем нет ничего позитивного", - заявил Вучич в пятницу журналистам в Белграде. Мирные акции против протестов и блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры 20 и 23 августа прошли в десятках городов Сербии, 31 августа в 95 городах страны они собрали 104 тысячи участников. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
БЕЛГРАД, 12 сен – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что 13 сентября пройдут собрания против выступлений студентов и сторонников оппозиции и в поддержку властей Сербии в 140 населенных пунктах страны, и отметил, что речь не идет о "контрреволюции".
По данным МВД Сербии 7 сентября 126 тысяч сторонников властей Сербии собрались в 111 населенных пунктах. Инциденты с участием полиции, сторонников и противников Вучича произошли в тот день в городах Косьерич, Шабац, Чачак и Ниш.
"У нас в Сербии нет 140 городов, но будет в 140 населенных пунктов Сербии, некоторые из них города, некоторые – районные центры, поселки. Там будут проведены эти собрания, и приму участие в одном из них, всегда стараюсь поехать в новое место. Два раза пропустил, один раз был в городе Уб, другой раз - в Борче и завтра буду на Вождоваце в районе Баница, присоединюсь к гражданам и вместе с ними пройдусь. Некоторые люди называли это контрреволюцией. Не думаю, что это контрреволюция, хотя мы и говорили о "цветной революции", само это понятие иногда содержит, кроме того, что речь идет о коренных переменах, и нечто позитивное. В том, через что мы прошли в последние 10 месяцев, совсем нет ничего позитивного", - заявил Вучич в пятницу журналистам в Белграде.
Мирные акции против протестов и блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры 20 и 23 августа прошли в десятках городов Сербии, 31 августа в 95 городах страны они собрали 104 тысячи участников.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
