Агент СБУ получил 17 лет колонии за подготовку терактов в Крыму

2025-09-12T09:33:00+03:00

происшествия

феодосия

россия

республика крым

служба безопасности украины

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Агент Службы безопасности Украины (СБУ) из Феодосии получил 17 лет колонии за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для подготовки терактов в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ. Решение вынес Севастопольский городской суд. "Вынесен приговор агенту украинских спецслужб за изготовление СВУ для подготовки диверсионно-террористических актов на Крымском полуострове. Суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и со штрафом в размере 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении. По данным следствия, житель Феодосии 1965 года рождения сам обратился через официальный сайт СБУ с предложением о помощи, после чего был привлечен к конфиденциальному сотрудничеству. "По заданию куратора мужчина изъял из двух тайников в Джанкойском районе компоненты самодельного взрывного устройства и, получив инструкцию от СБУ по видеосвязи, собрал из указанных элементов СВУ и заложил его в тайник на участке местности в Балаклавском районе Севастополя", - говорится в сообщении. Взрывное устройство состояло из бризантного взрывчатого вещества весом свыше 1,2 килограмма, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов - гвоздей весом почти в 500 граммов. Мужчина осужден по статье 275 (госизмена) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

