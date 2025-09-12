Агент СБУ получил 17 лет колонии за подготовку терактов в Крыму
Агент СБУ получил 17 лет колонии за изготовление бомбы для теракта в Крыму
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости. Агент Службы безопасности Украины (СБУ) из Феодосии получил 17 лет колонии за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) для подготовки терактов в Крыму, сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ.
Решение вынес Севастопольский городской суд.
ФСБ задержала агента Киева, передававшего данные о ПВО в Крыму
10 сентября, 11:49
"Вынесен приговор агенту украинских спецслужб за изготовление СВУ для подготовки диверсионно-террористических актов на Крымском полуострове. Суд признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и со штрафом в размере 600 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
«
"По заданию куратора мужчина изъял из двух тайников в Джанкойском районе компоненты самодельного взрывного устройства и, получив инструкцию от СБУ по видеосвязи, собрал из указанных элементов СВУ и заложил его в тайник на участке местности в Балаклавском районе Севастополя", - говорится в сообщении.
Взрывное устройство состояло из бризантного взрывчатого вещества весом свыше 1,2 килограмма, электродетонатора, самодельного электрического приемника радиосигнала, радиоэлектронного передатчика и поражающих элементов - гвоздей весом почти в 500 граммов.
Мужчина осужден по статье 275 (госизмена) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств).
ФСБ задержала жителя Забайкалья за госизмену
2 сентября, 06:51