Атака дрона ВСУ не повлияла на работу Смоленской АЭС, сообщил "Росатом" - РИА Новости, 12.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:16 12.09.2025
Атака дрона ВСУ не повлияла на работу Смоленской АЭС, сообщил "Росатом"
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Атака украинского беспилотника не повлияла на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщил "Росатом". Беспилотник ВСУ в ночь на пятницу атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС, он был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. "Разрушений и пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы. Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена. Происшествие не повлияло на работу предприятия. В настоящее время на Смоленской АЭС все три энергоблока работают в штатном режиме. Общая мощность составляет 3031 мегаватт. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - говорится в сообщении.
© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"Смоленская АЭС
Смоленская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
© Фото : АО "Концерн Росэнергоатом"
Смоленская АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Атака украинского беспилотника не повлияла на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщил "Росатом".
Беспилотник ВСУ в ночь на пятницу атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС, он был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3.
"Разрушений и пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы. Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена. Происшествие не повлияло на работу предприятия. В настоящее время на Смоленской АЭС все три энергоблока работают в штатном режиме. Общая мощность составляет 3031 мегаватт. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - говорится в сообщении.
Специальная военная операция на УкраинеСмоленская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Вооруженные силы Украины
 
 
