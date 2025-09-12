https://ria.ru/20250912/aes-2041464253.html

Атака дрона ВСУ не повлияла на работу Смоленской АЭС, сообщил "Росатом"

2025-09-12T14:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

смоленская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

вооруженные силы украины

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Атака украинского беспилотника не повлияла на работу Смоленской АЭС, все три ее энергоблока работают в штатном режиме, радиационный фон в норме, сообщил "Росатом". Беспилотник ВСУ в ночь на пятницу атаковал здание действующего энергоблока №3 Смоленской АЭС, он был подавлен техническими средствами и сдетонировал рядом с вентиляционной трубой реакторного отделения блока №3. "Разрушений и пострадавших нет. На месте работают правоохранительные органы. Безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена. Происшествие не повлияло на работу предприятия. В настоящее время на Смоленской АЭС все три энергоблока работают в штатном режиме. Общая мощность составляет 3031 мегаватт. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям", - говорится в сообщении.

