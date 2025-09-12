https://ria.ru/20250912/aeroport-2041373767.html

В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения

В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения - РИА Новости, 12.09.2025

В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T09:53:00+03:00

2025-09-12T09:53:00+03:00

2025-09-12T10:00:00+03:00

иваново

ярославль

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/61492/78/614927804_0:341:2751:1888_1920x0_80_0_0_20482ea04996ee8c356dcae2a8e31f6e.jpg

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщила Росавиация."Аэропорты Иваново (Южный); Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Ярославль.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.

https://ria.ru/20250912/bpla-2041353002.html

иваново

ярославль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

иваново, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия