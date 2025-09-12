https://ria.ru/20250912/aeroport-2041373767.html
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения - РИА Новости, 12.09.2025
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T09:53:00+03:00
2025-09-12T09:53:00+03:00
2025-09-12T10:00:00+03:00
иваново
ярославль
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/61492/78/614927804_0:341:2751:1888_1920x0_80_0_0_20482ea04996ee8c356dcae2a8e31f6e.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Иваново и Ярославля, сообщила Росавиация."Аэропорты Иваново (Южный); Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в Ярославль.Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250912/bpla-2041353002.html
иваново
ярославль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/61492/78/614927804_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_022156bf2088b5e5d0278bcd277b94e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иваново, ярославль, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Иваново, Ярославль, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения
В аэропортах Иваново и Ярославля сняли ограничения на прием и выпуск самолетов