https://ria.ru/20250911/zapad-2041228022.html

Запад демонстрирует путь деградации культуры, заявила Захарова

Запад демонстрирует путь деградации культуры, заявила Захарова - РИА Новости, 11.09.2025

Запад демонстрирует путь деградации культуры, заявила Захарова

Запад демонстрирует путь деградации культуры, искажения ее понимания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T15:50:00+03:00

2025-09-11T15:50:00+03:00

2025-09-11T15:50:00+03:00

в мире

россия

мария захарова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156170/66/1561706640_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_6021f741768fda54ecb7215662929a81.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Запад демонстрирует путь деградации культуры, искажения ее понимания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Проблематика сегодняшней мировой культуры в следующем: есть два пути развития - либо путь деградации, который демонстрирует Запад, настоящего упадничества, настоящего даже не застоя, а искажения понимания цивилизации и культуры, когда кроме отмен культур ничего не остается, когда на повестке только искажение истинных ценностей", - сказала она журналистам. По словам Захаровой, второй путь заключается в сохранении культуры через традиции, знание истории.

https://ria.ru/20250911/rossiya-2041226702.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, мария захарова