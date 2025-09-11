https://ria.ru/20250911/zapad-2041228022.html
Запад демонстрирует путь деградации культуры, заявила Захарова
Запад демонстрирует путь деградации культуры, заявила Захарова - РИА Новости, 11.09.2025
Запад демонстрирует путь деградации культуры, заявила Захарова
Запад демонстрирует путь деградации культуры, искажения ее понимания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T15:50:00+03:00
2025-09-11T15:50:00+03:00
2025-09-11T15:50:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Запад демонстрирует путь деградации культуры, искажения ее понимания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Проблематика сегодняшней мировой культуры в следующем: есть два пути развития - либо путь деградации, который демонстрирует Запад, настоящего упадничества, настоящего даже не застоя, а искажения понимания цивилизации и культуры, когда кроме отмен культур ничего не остается, когда на повестке только искажение истинных ценностей", - сказала она журналистам. По словам Захаровой, второй путь заключается в сохранении культуры через традиции, знание истории.
