15:50 11.09.2025
Запад демонстрирует путь деградации культуры, заявила Захарова
в мире
россия
мария захарова
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Запад демонстрирует путь деградации культуры, искажения ее понимания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Проблематика сегодняшней мировой культуры в следующем: есть два пути развития - либо путь деградации, который демонстрирует Запад, настоящего упадничества, настоящего даже не застоя, а искажения понимания цивилизации и культуры, когда кроме отмен культур ничего не остается, когда на повестке только искажение истинных ценностей", - сказала она журналистам. По словам Захаровой, второй путь заключается в сохранении культуры через традиции, знание истории.
в мире, россия, мария захарова
В мире, Россия, Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Запад демонстрирует путь деградации культуры, искажения ее понимания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Проблематика сегодняшней мировой культуры в следующем: есть два пути развития - либо путь деградации, который демонстрирует Запад, настоящего упадничества, настоящего даже не застоя, а искажения понимания цивилизации и культуры, когда кроме отмен культур ничего не остается, когда на повестке только искажение истинных ценностей", - сказала она журналистам.
По словам Захаровой, второй путь заключается в сохранении культуры через традиции, знание истории.
