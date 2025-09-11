https://ria.ru/20250911/zaharova-2041277289.html
Захарова прослезилась, говоря о семье
Захарова прослезилась, говоря о семье
2025-09-11T18:18:00+03:00
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прослезилась, говоря о семье и о том, что является настоящей женственностью и мужественностью. "Мужественность - это способность обеспечить свою семью всем! Это возможность и способность настолько увлечь женщину, что она скажет: "Давай еще раз. Я хочу от тебя ребенка", - сказала Захарова и прослезилась. Она добавила, что женственность - это когда женщина готова делиться своей красотой, своим изяществом с ребенком. "Готова не просто тратить, а посвящать ребенка в свою жизнь", - сказала дипломат на XI Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур. Захарова рассказала историю из детства - о соседе, который называл свою невестку "хрустальной вазой". "Вот так к женщине беременной нужно относиться. Как к драгоценности, как к хрустальной вазе не только потому, что она твоя родственница, продолжает твой род! Любая женщина любой национальности, любого вероисповедания должна для каждого человека представлять особый чудотворный, сакральный, высший смысл", - отметила она.
россия
