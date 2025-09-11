Рейтинг@Mail.ru
Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр ЗАЭС стала шестой с начала года - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:39 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/zaes-2041327408.html
Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр ЗАЭС стала шестой с начала года
Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр ЗАЭС стала шестой с начала года - РИА Новости, 11.09.2025
Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр ЗАЭС стала шестой с начала года
Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской АЭС стала шестой с начала года и второй в сентябре, заявила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T23:39:00+03:00
2025-09-11T23:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
энергодар
европа
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_0:0:3225:1814_1920x0_80_0_0_2f961bf51c922bd7da330ce1a2ea9c69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской АЭС стала шестой с начала года и второй в сентябре, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее пресс-служба станции сообщила, что в четверг произошла атака украинских БПЛА на учебно-тренировочный центр станции, пострадавших, предварительно, нет, подсчитывается ущерб. "С начала текущего года зафиксировано уже шесть атак по учебно-тренировочному центру ЗАЭС, расположенного в непосредственной близости от атомной станции, при этом только в этом месяце это уже второй случай целевого обстрела УТЦ, что является дестабилизирующей тенденцией", - сказала агентству Яшина. Подобные регулярные атаки носят откровенно террористический характер и преследуют четкую цель: усилить психологическое давление на персонал станции, который продолжает обеспечивать ее безопасность в сложных условиях, подчеркнула собеседница агентства. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250911/zaes-2041313850.html
днепр (река)
энергодар
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180314_496:0:3225:2047_1920x0_80_0_0_0d6fa4c44775834377aadc4ec1c95b81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепр (река), энергодар, европа, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Энергодар, Европа, Запорожская АЭС
Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр ЗАЭС стала шестой с начала года

Яшина: атака дронов ВСУ на учебно-тренировочный центр ЗАЭС стала 6-й за год

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской АЭС стала шестой с начала года и второй в сентябре, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.
Ранее пресс-служба станции сообщила, что в четверг произошла атака украинских БПЛА на учебно-тренировочный центр станции, пострадавших, предварительно, нет, подсчитывается ущерб.
«
"С начала текущего года зафиксировано уже шесть атак по учебно-тренировочному центру ЗАЭС, расположенного в непосредственной близости от атомной станции, при этом только в этом месяце это уже второй случай целевого обстрела УТЦ, что является дестабилизирующей тенденцией", - сказала агентству Яшина.
Подобные регулярные атаки носят откровенно террористический характер и преследуют четкую цель: усилить психологическое давление на персонал станции, который продолжает обеспечивать ее безопасность в сложных условиях, подчеркнула собеседница агентства.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
ВСУ атаковали территорию вблизи Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на учебный центр крайне опасным действием
Вчера, 20:56
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)ЭнергодарЕвропаЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала