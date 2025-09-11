https://ria.ru/20250911/zaes-2041327408.html
Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр ЗАЭС стала шестой с начала года
Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр ЗАЭС стала шестой с начала года - РИА Новости, 11.09.2025
Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр ЗАЭС стала шестой с начала года
Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской АЭС стала шестой с начала года и второй в сентябре, заявила РИА Новости директор по коммуникациям... РИА Новости, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр (УТЦ) Запорожской АЭС стала шестой с начала года и второй в сентябре, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее пресс-служба станции сообщила, что в четверг произошла атака украинских БПЛА на учебно-тренировочный центр станции, пострадавших, предварительно, нет, подсчитывается ущерб. "С начала текущего года зафиксировано уже шесть атак по учебно-тренировочному центру ЗАЭС, расположенного в непосредственной близости от атомной станции, при этом только в этом месяце это уже второй случай целевого обстрела УТЦ, что является дестабилизирующей тенденцией", - сказала агентству Яшина. Подобные регулярные атаки носят откровенно террористический характер и преследуют четкую цель: усилить психологическое давление на персонал станции, который продолжает обеспечивать ее безопасность в сложных условиях, подчеркнула собеседница агентства. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Атака БПЛА на учебно-тренировочный центр ЗАЭС стала шестой с начала года
