НА ЗАЭС предупредили об последствиях атак ВСУ на объекты у станции
Регулярные атаки на объекты у Запорожской АЭС носят террористический характер и создают прямой риск нарушения ядерной безопасности, заявила РИА Новости директор РИА Новости, 11.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Регулярные атаки на объекты у Запорожской АЭС носят террористический характер и создают прямой риск нарушения ядерной безопасности, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее на станции сообщили, что в четверг произошла атака украинских БПЛА на учебно-тренировочный центр станции, пострадавших нет, подсчитывается ущерб. "Каждый такой удар создает прямой риск нарушения ядерной безопасности. Учебный центр находится всего в 300 метрах от энергоблоков, удар по которым может привести к непоправимым последствиям", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".
