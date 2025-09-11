https://ria.ru/20250911/zaes-2041321076.html

НА ЗАЭС предупредили об последствиях атак ВСУ на объекты у станции

НА ЗАЭС предупредили об последствиях атак ВСУ на объекты у станции - РИА Новости, 11.09.2025

НА ЗАЭС предупредили об последствиях атак ВСУ на объекты у станции

Регулярные атаки на объекты у Запорожской АЭС носят террористический характер и создают прямой риск нарушения ядерной безопасности, заявила РИА Новости директор РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T22:33:00+03:00

2025-09-11T22:33:00+03:00

2025-09-11T22:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

энергодар

европа

запорожская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0c/1902180376_0:0:3060:1721_1920x0_80_0_0_a1700f24a6e9a6f2de7d374e0f71f266.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Регулярные атаки на объекты у Запорожской АЭС носят террористический характер и создают прямой риск нарушения ядерной безопасности, заявила РИА Новости директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. Ранее на станции сообщили, что в четверг произошла атака украинских БПЛА на учебно-тренировочный центр станции, пострадавших нет, подсчитывается ущерб. "Каждый такой удар создает прямой риск нарушения ядерной безопасности. Учебный центр находится всего в 300 метрах от энергоблоков, удар по которым может привести к непоправимым последствиям", - сказала Яшина. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме "холодного останова".

https://ria.ru/20250911/nato-2041078155.html

днепр (река)

энергодар

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

днепр (река), энергодар, европа, запорожская аэс