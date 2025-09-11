Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на учебный центр крайне опасным действием - РИА Новости, 11.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:56 11.09.2025
На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на учебный центр крайне опасным действием
Атака беспилотниками на учебный центр Запорожской АЭС является крайне опасным действием, направленным на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Атака беспилотниками на учебный центр Запорожской АЭС является крайне опасным действием, направленным на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации, заявили в пресс-службе станции. В четверг вечером на станции заявили об атаке вражеских беспилотников учебно-тренировочного центра. Удар ВСУ пришелся по корпусу, где расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов. &quot;Данная провокационная атака на учебный центр — очередное крайне опасное и абсолютно неприемлемое действие, направленное на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации. Удар по объекту, критически важному для поддержания высочайшей квалификации персонала, демонстрирует полное пренебрежение агрессора к нормам международной безопасности&quot;, - сообщили в Telegram-канале пресс-службы ЗАЭС.Станция продолжает работу в прежнем режиме, отметили в пресс-службе. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на учебный центр крайне опасным действием

На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на учебно-тренировочный центр опасной провокацией

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Атака беспилотниками на учебный центр Запорожской АЭС является крайне опасным действием, направленным на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации, заявили в пресс-службе станции.
В четверг вечером на станции заявили об атаке вражеских беспилотников учебно-тренировочного центра. Удар ВСУ пришелся по корпусу, где расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов.
"Данная провокационная атака на учебный центр — очередное крайне опасное и абсолютно неприемлемое действие, направленное на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации. Удар по объекту, критически важному для поддержания высочайшей квалификации персонала, демонстрирует полное пренебрежение агрессора к нормам международной безопасности", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы ЗАЭС.

Станция продолжает работу в прежнем режиме, отметили в пресс-службе.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
