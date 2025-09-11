https://ria.ru/20250911/zaes-2041313850.html
На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на учебный центр крайне опасным действием
На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на учебный центр крайне опасным действием - РИА Новости, 11.09.2025
На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на учебный центр крайне опасным действием
Атака беспилотниками на учебный центр Запорожской АЭС является крайне опасным действием, направленным на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации,... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T20:56:00+03:00
2025-09-11T20:56:00+03:00
2025-09-11T20:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (река)
энергодар
европа
запорожская аэс
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011757509_0:45:1026:622_1920x0_80_0_0_0ff23ea51217a5d48879cdce7d7b78eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости. Атака беспилотниками на учебный центр Запорожской АЭС является крайне опасным действием, направленным на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации, заявили в пресс-службе станции. В четверг вечером на станции заявили об атаке вражеских беспилотников учебно-тренировочного центра. Удар ВСУ пришелся по корпусу, где расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов. "Данная провокационная атака на учебный центр — очередное крайне опасное и абсолютно неприемлемое действие, направленное на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации. Удар по объекту, критически важному для поддержания высочайшей квалификации персонала, демонстрирует полное пренебрежение агрессора к нормам международной безопасности", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы ЗАЭС.Станция продолжает работу в прежнем режиме, отметили в пресс-службе. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250911/zaes-2041313507.html
днепр (река)
энергодар
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011757509_85:0:914:622_1920x0_80_0_0_48d59c78eba1db1c22b29f576b7141fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (река), энергодар, европа, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (река), Энергодар, Европа, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на учебный центр крайне опасным действием
На ЗАЭС назвали атаку БПЛА на учебно-тренировочный центр опасной провокацией