https://ria.ru/20250911/zaes-2041313507.html

На ЗАЭС оценили радиационный фон после атаки беспилотников

На ЗАЭС оценили радиационный фон после атаки беспилотников - РИА Новости, 11.09.2025

На ЗАЭС оценили радиационный фон после атаки беспилотников

Радиационный фон на промышленной площадке Запорожской АЭС и прилегающей территории после атаки украинских БПЛА соответствует норме, режимы безопасной... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T20:52:00+03:00

2025-09-11T20:52:00+03:00

2025-09-11T20:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская аэс

вооруженные силы украины

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811746257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ff9a98812b357e70b55bde68b05e71d.jpg

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Радиационный фон на промышленной площадке Запорожской АЭС и прилегающей территории после атаки украинских БПЛА соответствует норме, режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, сообщили в пресс-службе станции. В четверг вечером на станции заявили об атаке вражеских беспилотников учебно-тренировочного центра. Удар ВСУ пришелся по корпусу, где расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов. "Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах естественных фоновых значений и соответствует норме. Режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены. Все системы станции функционируют в нормальном режиме", - сообщается в Telegram-канале станции. Информация о характере и объеме разрушений, как сообщили в пресс-службе ЗАЭС, на данный момент уточняется.

https://ria.ru/20250521/vsu-2018235242.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина