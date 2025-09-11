https://ria.ru/20250911/zaes-2041313507.html
На ЗАЭС оценили радиационный фон после атаки беспилотников
На ЗАЭС оценили радиационный фон после атаки беспилотников
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Радиационный фон на промышленной площадке Запорожской АЭС и прилегающей территории после атаки украинских БПЛА соответствует норме, режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, сообщили в пресс-службе станции. В четверг вечером на станции заявили об атаке вражеских беспилотников учебно-тренировочного центра. Удар ВСУ пришелся по корпусу, где расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов. "Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах естественных фоновых значений и соответствует норме. Режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены. Все системы станции функционируют в нормальном режиме", - сообщается в Telegram-канале станции. Информация о характере и объеме разрушений, как сообщили в пресс-службе ЗАЭС, на данный момент уточняется.
На ЗАЭС оценили радиационный фон после атаки беспилотников
