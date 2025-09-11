Рейтинг@Mail.ru
На ЗАЭС оценили радиационный фон после атаки беспилотников
Специальная военная операция на Украине
 
20:52 11.09.2025
На ЗАЭС оценили радиационный фон после атаки беспилотников
На ЗАЭС оценили радиационный фон после атаки беспилотников - РИА Новости, 11.09.2025
На ЗАЭС оценили радиационный фон после атаки беспилотников
Радиационный фон на промышленной площадке Запорожской АЭС и прилегающей территории после атаки украинских БПЛА соответствует норме, режимы безопасной... РИА Новости, 11.09.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская аэс
вооруженные силы украины
украина
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Радиационный фон на промышленной площадке Запорожской АЭС и прилегающей территории после атаки украинских БПЛА соответствует норме, режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, сообщили в пресс-службе станции. В четверг вечером на станции заявили об атаке вражеских беспилотников учебно-тренировочного центра. Удар ВСУ пришелся по корпусу, где расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов. "Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах естественных фоновых значений и соответствует норме. Режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены. Все системы станции функционируют в нормальном режиме", - сообщается в Telegram-канале станции. Информация о характере и объеме разрушений, как сообщили в пресс-службе ЗАЭС, на данный момент уточняется.
На ЗАЭС оценили радиационный фон после атаки беспилотников

На ЗАЭС заявили, что радиационный фон на станции после атаки БПЛА ВСУ в норме

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Радиационный фон на промышленной площадке Запорожской АЭС и прилегающей территории после атаки украинских БПЛА соответствует норме, режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены, сообщили в пресс-службе станции.
В четверг вечером на станции заявили об атаке вражеских беспилотников учебно-тренировочного центра. Удар ВСУ пришелся по корпусу, где расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов.
"Радиационный фон на промышленной площадке ЗАЭС и прилегающей территории находится в пределах естественных фоновых значений и соответствует норме. Режимы безопасной эксплуатации энергоблоков не нарушены. Все системы станции функционируют в нормальном режиме", - сообщается в Telegram-канале станции.
Информация о характере и объеме разрушений, как сообщили в пресс-службе ЗАЭС, на данный момент уточняется.
Корпус учебно-тренировочного центра Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
ВСУ атаковали Запорожскую АЭС
21 мая, 12:58
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
