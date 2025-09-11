Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 11.09.2025 (обновлено: 20:44 11.09.2025)
Украинские БПЛА атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба атомной станции в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Украинские БПЛА атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба атомной станции в Telegram-канале."Удар ВСУ пришелся по корпусу "Г", в котором расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов", — говорится в публикации. Предварительно, никто не пострадал. Информация о разрушениях уточняется. Радиационный фон в норме.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Украинские БПЛА атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба атомной станции в Telegram-канале.
"Удар ВСУ пришелся по корпусу "Г", в котором расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов", — говорится в публикации.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Постпред России в Вене прокомментировал позицию МАГАТЭ по ударам по ЗАЭС
10 сентября, 23:20
Предварительно, никто не пострадал. Информация о разрушениях уточняется. Радиационный фон в норме.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
При атаке дрона ВСУ пострадала жительница Горловки
Вчера, 20:19
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская АЭСУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
