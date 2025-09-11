https://ria.ru/20250911/zaes-2041310694.html

Украинские беспилотники атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС

Украинские БПЛА атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба атомной станции в Telegram-канале. РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Украинские БПЛА атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, сообщила пресс-служба атомной станции в Telegram-канале."Удар ВСУ пришелся по корпусу "Г", в котором расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов", — говорится в публикации. Предварительно, никто не пострадал. Информация о разрушениях уточняется. Радиационный фон в норме.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная станция в Европе. В октябре 2022 года она перешла в собственность России. АЭС не раз становилась целью атак ВСУ.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.

