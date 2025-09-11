https://ria.ru/20250911/yug-2041164080.html
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки - РИА Новости, 11.09.2025
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль в ДНР, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Юг" за сутки уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ, бронеавтомобиль в ДНР, сообщило в четверг журналистам Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Дружковка, Бересток, Степановка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, шесть автомобилей и артиллерийское орудие, а также две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
Бойцы "Юга" заняли более выгодные рубежи в зоне СВО за сутки
