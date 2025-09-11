https://ria.ru/20250911/vzryv-2041100965.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 11.09.2025

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T07:53:00+03:00

2025-09-11T07:53:00+03:00

2025-09-11T10:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сумы

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Сумах прогремел взрыв, передает телеканал "Общественное"."В Сумах был слышен взрыв", — говорится в посте в Telegram-канале.В ночь на четверг СМИ также сообщали о нескольких взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сейчас сигнал о ракетной опасности звучит в Шосткинском, Конотопском и Сумском районах области. В районе 10:15 мск телеканал "Общественное" вновь сообщил о взрыве в Сумах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250909/spetsoperatsiya-2040588032.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

россия

сумы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, сумы, вооруженные силы украины