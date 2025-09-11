https://ria.ru/20250911/vzryv-2041100965.html
В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв, передает телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.09.2025
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. В Сумах прогремел взрыв, передает телеканал "Общественное"."В Сумах был слышен взрыв", — говорится в посте в Telegram-канале.В ночь на четверг СМИ также сообщали о нескольких взрывах в городе на фоне воздушной тревоги.По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сейчас сигнал о ракетной опасности звучит в Шосткинском, Конотопском и Сумском районах области. В районе 10:15 мск телеканал "Общественное" вновь сообщил о взрыве в Сумах.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
