Международный аэропорт Катманду возобновил работу
2025-09-11T09:49:00+03:00
БАНГКОК, 11 сен - РИА Новости. Международный аэропорт Катманду имени Трибхувана открыт, авиарейсы прибывают и вылетают, сообщили РИА Новости в четверг в справочной службе непальского аэропорта."Аэропорт открыт, рейсы прибывают и вылетают. Сегодня вылетят рейсы в Дели, Мумбаи, Бангкок и Токио, аэропорт Нарита", - сообщили агентству работники аэропорта.
