09:49 11.09.2025 (обновлено: 09:53 11.09.2025)
Международный аэропорт Катманду возобновил работу
БАНГКОК, 11 сен - РИА Новости. Международный аэропорт Катманду имени Трибхувана открыт, авиарейсы прибывают и вылетают, сообщили РИА Новости в четверг в справочной службе непальского аэропорта."Аэропорт открыт, рейсы прибывают и вылетают. Сегодня вылетят рейсы в Дели, Мумбаи, Бангкок и Токио, аэропорт Нарита", - сообщили агентству работники аэропорта.
© AP Photo / Niranjan ShresthaВъезд на территорию здания парламента во время беспорядков в Катманду
© AP Photo / Niranjan Shrestha
Въезд на территорию здания парламента во время беспорядков в Катманду. Архивное фото
БАНГКОК, 11 сен - РИА Новости. Международный аэропорт Катманду имени Трибхувана открыт, авиарейсы прибывают и вылетают, сообщили РИА Новости в четверг в справочной службе непальского аэропорта.
"Аэропорт открыт, рейсы прибывают и вылетают. Сегодня вылетят рейсы в Дели, Мумбаи, Бангкок и Токио, аэропорт Нарита", - сообщили агентству работники аэропорта.
В Непале возобновились беспорядки
09:34
 
