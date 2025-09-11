Рейтинг@Mail.ru
Солдат теробороны ВСУ передают под командование рецидивиста Ширяева
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 11.09.2025
Солдат теробороны ВСУ передают под командование рецидивиста Ширяева
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Личный состав 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, переброшенной на сумское направление, включают в состав штурмовых групп с уголовниками и передают под командование неоднократно судимого Олега Ширяева, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Личному составу 119-й отдельной бригады теробороны придется воевать бок о бок с уголовниками и отморозками из 225-го отдельного штурмового полка. И не просто воевать, а в составе штурмовых групп", - сказал собеседник агентства. По его словам, часть личного состава уже готовится к отправке в "командировку" под управление командира 225-го полка, неоднократно судимого Олега Ширяева. "Волонтеры уже во всю собирают средства на эвакуационные машины, предвкушая огромные потери", - отметили в силовых структурах.
Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Украинские военные
Украинские военные . Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Личный состав 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, переброшенной на сумское направление, включают в состав штурмовых групп с уголовниками и передают под командование неоднократно судимого Олега Ширяева, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Личному составу 119-й отдельной бригады теробороны придется воевать бок о бок с уголовниками и отморозками из 225-го отдельного штурмового полка. И не просто воевать, а в составе штурмовых групп", - сказал собеседник агентства.
По его словам, часть личного состава уже готовится к отправке в "командировку" под управление командира 225-го полка, неоднократно судимого Олега Ширяева.
"Волонтеры уже во всю собирают средства на эвакуационные машины, предвкушая огромные потери", - отметили в силовых структурах.
Украинский военнослужащий
Солдат ВСУ обрадовался российским военным из-за одного поступка
4 ноября 2024, 05:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
