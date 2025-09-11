https://ria.ru/20250911/vsu-2041324339.html

Солдат теробороны ВСУ передают под командование рецидивиста Ширяева

Солдат теробороны ВСУ передают под командование рецидивиста Ширяева - РИА Новости, 11.09.2025

Солдат теробороны ВСУ передают под командование рецидивиста Ширяева

Личный состав 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, переброшенной на сумское направление, включают в состав штурмовых групп с уголовниками и передают под... РИА Новости, 11.09.2025

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Личный состав 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, переброшенной на сумское направление, включают в состав штурмовых групп с уголовниками и передают под командование неоднократно судимого Олега Ширяева, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Личному составу 119-й отдельной бригады теробороны придется воевать бок о бок с уголовниками и отморозками из 225-го отдельного штурмового полка. И не просто воевать, а в составе штурмовых групп", - сказал собеседник агентства. По его словам, часть личного состава уже готовится к отправке в "командировку" под управление командира 225-го полка, неоднократно судимого Олега Ширяева. "Волонтеры уже во всю собирают средства на эвакуационные машины, предвкушая огромные потери", - отметили в силовых структурах.

украина

