https://ria.ru/20250911/vsu-2041324339.html
Солдат теробороны ВСУ передают под командование рецидивиста Ширяева
Солдат теробороны ВСУ передают под командование рецидивиста Ширяева - РИА Новости, 11.09.2025
Солдат теробороны ВСУ передают под командование рецидивиста Ширяева
Личный состав 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, переброшенной на сумское направление, включают в состав штурмовых групп с уголовниками и передают под... РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T23:10:00+03:00
2025-09-11T23:10:00+03:00
2025-09-11T23:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_06e088bfff09a9fb18002900623e8dc8.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Личный состав 119-й бригады территориальной обороны ВСУ, переброшенной на сумское направление, включают в состав штурмовых групп с уголовниками и передают под командование неоднократно судимого Олега Ширяева, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Личному составу 119-й отдельной бригады теробороны придется воевать бок о бок с уголовниками и отморозками из 225-го отдельного штурмового полка. И не просто воевать, а в составе штурмовых групп", - сказал собеседник агентства. По его словам, часть личного состава уже готовится к отправке в "командировку" под управление командира 225-го полка, неоднократно судимого Олега Ширяева. "Волонтеры уже во всю собирают средства на эвакуационные машины, предвкушая огромные потери", - отметили в силовых структурах.
https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981753055.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032540212_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_17b6ee7fa957fc83cd2b49f82aec7f42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Солдат теробороны ВСУ передают под командование рецидивиста Ширяева
ВСУ перебрасывают в Сумскую область штурмовые группы с уголовниками