Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области

Беспилотники ВСУ в четверг атаковали восемь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.09.2025

БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Беспилотники ВСУ в четверг атаковали восемь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В поселке Комсомольский Белгородского района при атаке беспилотника … повреждены припаркованные машины. В селе Красный Октябрь FPV-дрон нанес удар по предприятию, вследствие чего пробита крыша складского помещения. Также посечены кузова и стекла двух легковых автомобилей", - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в послке Красная Яруга беспилотник ударил по зданию предприятия, после детонации второго БПЛА выбиты окна административного здания, в Краснояружском районе, в поселке Быценков, по территории предприятия с беспилотника сброшено взрывное устройство. По данным губернатора, село Новая Таволжанка Шебекинском округе подверглось атакам нескольких беспилотников, в селе Муром после сброса взрывного устройства с БПЛА огнем уничтожен частный дом. "На участке автодороги Белянка-Сурково в результате атаки дрона повреждена машина. В селе Вознесеновка от детонации FPV-дрона огнем уничтожен припаркованный автомобиль. В поселке Волоконовка от удара беспилотника повреждены кровля и остекление коммерческого объекта" - уточнил Гладков.

