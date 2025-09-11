Рейтинг@Mail.ru
Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 11.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:23 11.09.2025
Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области
Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 11.09.2025
Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области
Беспилотники ВСУ в четверг атаковали восемь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 11.09.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгородский район
красный октябрь (донецкая область)
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Беспилотники ВСУ в четверг атаковали восемь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. &quot;В поселке Комсомольский Белгородского района при атаке беспилотника … повреждены припаркованные машины. В селе Красный Октябрь FPV-дрон нанес удар по предприятию, вследствие чего пробита крыша складского помещения. Также посечены кузова и стекла двух легковых автомобилей&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Он добавил, что в послке Красная Яруга беспилотник ударил по зданию предприятия, после детонации второго БПЛА выбиты окна административного здания, в Краснояружском районе, в поселке Быценков, по территории предприятия с беспилотника сброшено взрывное устройство. По данным губернатора, село Новая Таволжанка Шебекинском округе подверглось атакам нескольких беспилотников, в селе Муром после сброса взрывного устройства с БПЛА огнем уничтожен частный дом. "На участке автодороги Белянка-Сурково в результате атаки дрона повреждена машина. В селе Вознесеновка от детонации FPV-дрона огнем уничтожен припаркованный автомобиль. В поселке Волоконовка от удара беспилотника повреждены кровля и остекление коммерческого объекта" - уточнил Гладков.
белгородская область
белгородский район
красный октябрь (донецкая область)
происшествия, белгородская область, белгородский район, красный октябрь (донецкая область), вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Красный Октябрь (Донецкая область), Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Дроны ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: дроны ВСУ атаковали четыре приграничных района Белгородской области

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 11 сен - РИА Новости. Беспилотники ВСУ в четверг атаковали восемь населенных пунктов в четырех приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В поселке Комсомольский Белгородского района при атаке беспилотника … повреждены припаркованные машины. В селе Красный Октябрь FPV-дрон нанес удар по предприятию, вследствие чего пробита крыша складского помещения. Также посечены кузова и стекла двух легковых автомобилей", - написал Гладков в Telegram-канале.

Он добавил, что в послке Красная Яруга беспилотник ударил по зданию предприятия, после детонации второго БПЛА выбиты окна административного здания, в Краснояружском районе, в поселке Быценков, по территории предприятия с беспилотника сброшено взрывное устройство. По данным губернатора, село Новая Таволжанка Шебекинском округе подверглось атакам нескольких беспилотников, в селе Муром после сброса взрывного устройства с БПЛА огнем уничтожен частный дом.
"На участке автодороги Белянка-Сурково в результате атаки дрона повреждена машина. В селе Вознесеновка от детонации FPV-дрона огнем уничтожен припаркованный автомобиль. В поселке Волоконовка от удара беспилотника повреждены кровля и остекление коммерческого объекта" - уточнил Гладков.
Специальная военная операция на Украине
 
 
